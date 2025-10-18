被封殺？黃秋生演出舞台劇開賣前兩小時喊卡 發文喊話「不要絕望」

黃秋生參與演出的舞台劇《我們最快樂》在售票約兩小時前被取消。（翻攝自facebook）

〔記者許世穎／綜合報導〕由多次獲得香港舞台劇獎最佳劇本獎的香港劇作家莊梅岩編劇的舞台劇《我們最快樂》今年重演的版本邀來黃秋生、林家熙及梁浩邦演出。不料今早（18日）在門票開賣前，突然接獲西九文化區管理局書面通知「演出被取消」，但未提原因。黃秋生對此發文表示「不要絕望」。

《我們最快樂》於 2022 年首演，以同性伴侶為題材，講述一對年輕男同志戀人遷入新居遇到資深大律師 Neil 後，衍生的猜疑、不信任和關係變化，最終演變成悲劇。

舞台劇《我們最快樂》導演黃呈欣（左）與編劇莊梅岩。（翻攝自facebook）

今年9月莊梅岩曾一連發布幾則PO文，揭遭演藝學院抽走校慶訪問、不准她在音樂劇公演後謝幕，還有遭藝發局、康文署和西九封殺，原定重演的《我們最快樂》當時也一度傳出被取消。之後團隊方稱收到通知，開心表示《我們最快樂》可以重演，沒想到今天卻又在開賣前被喊停。

主辦團隊遺憾宣布演出取消公告，指《我們最快樂》原定11點開賣，團隊於則在9點11分收到西九文化局書面通知「演出被取消」，但通知信中並未提及演出需要中止的原因。團隊也表示，會積極與有關當局繼續溝通，稍後也會聯絡已購票的觀眾，交代退票流程。

黃秋生則在社群發文表示：「我們最快樂的演出再被取消，不要難過，不要絕望。因為快樂是自我賦與的期許，只要你追求快樂，快樂便隨之而來。無論人生遇上何種不幸，祝願大家都面向快樂，而非沉溺不幸。」

