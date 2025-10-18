自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》76歲潘迎紫遭方文琳揭真面目 他當兵收到女神親筆信轟動軍營

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的「不老女神」潘迎紫今晚將擔任第60屆金鐘獎頒獎嘉賓，日前她出席記者會，以一襲白色套裝優雅亮相，凍齡外貌與完美身材驚豔全場。音樂人田定豐昨在社群分享與潘迎紫的珍貴回憶，還有方文琳回應：「跟她合作過一部戲，人超級好！拍攝時遇到許多狀況，她始終敬業又有度量。」田定豐看到後也附和：「真的，娃娃姐的耐心、專業和心胸都讓人敬佩。」

潘迎紫擔任第60屆金鐘獎戲劇類重量級頒獎嘉賓記者會。（記者陳奕全攝）潘迎紫擔任第60屆金鐘獎戲劇類重量級頒獎嘉賓記者會。（記者陳奕全攝）

回想起跟潘迎紫的相遇，那年田定豐才19歲，還是雜誌社小記者，初次採訪戲劇圈的一代女皇潘迎紫。對方親切無架子，讓他放下緊張順利完成任務，兩人因此成為朋友，「那份體貼，我一直記得。」

一年後田定豐入伍，於宜蘭金六結接受新訓，每天操到滿身泥沙，最期待的時刻就是晚上寫信給朋友的時間。某天他寫信給潘迎紫：「我現在在當兵了，謝謝妳之前的照顧。」沒想到一週後竟真的收到女神的回信。

田定豐表示：「粉紅色信封和淡淡的香氣，被班長抽查信時發現是她，讓全連都跟著起鬨。她在信裡鼓勵我，也分享她正在拍戲的點滴。就在那麼忙的工作裡，我們還通信來來回回好多次。」退伍後田定豐投入唱片圈，潘迎紫則旅居香港，雙方漸漸失去聯絡，但他始終記得這份溫暖，「沒有忘記當年娃娃姐的知遇之恩。」

