Snow Man快閃店攻略！6大亮點一次看 成員親簽中文留言藏彩蛋

Snow Man快閃店華山登場。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體Snow Man今天（18日）起一連9天至26日在華山文創園區舉行「Snow Man 1st POP-UP」快閃店活動，巨大雪人座落在華山以及中山站，等你拍照打卡。成員渡邊翔太、向井康二昨快閃來台16小時，親自為媒體進行導覽，並在店中留下親筆簽名，歡迎粉絲進店尋寶了。

◆台灣攝影師操刀視覺圖

快閃店進去之後會看到一片動態照片牆，台灣攝影師的照片就在此處，讓Snow Man成員宛如置身於台北街頭，包括華江整宅社區的環狀天橋以及水果店等等，極具有台灣接地氣風格。不過向井康二自嘲：「請仔細看，向井康二是修得最誇張的！」最後9人的照片牆，渡邊翔太再次介紹是由來自台北的攝影師所操刀，風格色調皆由對方安排。很擅長拍照的向井康二也說：「提醒大家要用廣角喔！」

Snow Man向井康二提醒拍這張照片要開廣角，所以記者有開廣角。（記者廖俐惠攝）

◆大螢幕MV鑑賞區

接著大螢幕MV鑑賞區，當然將播放Snow Man歷年來的MV，渡邊翔太指出：「首爾場看不到的新歌《BOOST》MV也會有喔，這個是矚目的焦點之一。」

Snow Man向井康二、渡邊翔太的專區中有他們親筆寫的中文留言，以及相關周邊商品。（記者廖俐惠攝）

Snow Man向井康二呼籲大家多買周邊，這樣快閃店才能回本。（記者廖俐惠攝）

◆成員服裝與代表小物展示、繁體中文留言

下一區，渡邊翔太認為是粉絲最喜歡的「成員服裝與代表小物展示」，他強調這是他們真的實際穿過的服裝跟周邊商品，上面還有成員繁體中文親筆留言，佐久間大介是「今後也要一直在一起喔」、宮館涼太是「我一直在你身邊哦」、目黑蓮是「期待能直接見面的那一天」、阿部亮平為「等你的感想哦」、渡邊翔太是「能見到你真的很開心」、向井康二為「希望今天是你最幸福的一天」、Raul的是「一直一直都好想見到你」、深澤辰哉的是「要好好珍惜今天的回憶喔」、岩本照為「謝謝你特地來到這裡」。

記者實測，抽出了Snow Man的人氣成員目黑蓮。（記者廖俐惠攝）

◆互動心理測驗

接下來粉絲最喜歡的互動內容，向井康二最推的就是「最合拍成員測驗」，他本人也親自試驗了一次，最後選到了同屬於「drama班」的深澤辰哉，向井康二立刻假裝哀號：「Fukka！我每次都是Fukka，請各位小心，他出現機率非常高，大家應該不會想要Fukka。」向井康二則說自己的是「神秘隱藏版」，歡迎粉絲選到他。

◆雪球鑰匙圈DIY

之後的「雪球鑰匙圈DIY」區域，每人可以選擇6樣小物，製作出專屬於自己的鑰匙圈，不過提醒您外殼很容易破，所以一定要用膠帶黏好。

Snow Man的粉絲都可以自製雪球吊飾帶回家。（記者廖俐惠攝）

◆台北限定周邊、牛奶口味雪糕

至於周邊商品區，除了為了此次快閃店特別設計的全新周邊商品，台北場更將要推出地區限定商品「照片小卡組」、附有成員留言的「迷你海報L型資料夾組」與「徽章組」，特別採用不同於首爾場的全新藝人照。

Snow Man的雪糕是牛奶口味，一支要價150元，但很好吃。（記者廖俐惠攝）

同時現場還將限量販售專屬台北快閃店的「Snow Man造型雪糕」，據悉為了提供粉絲拍照打卡用，這支牛奶口味雪糕還特別做成「不容易融化」的，冰棒棍還有Snow Man的圖案，向井康二、渡邊翔太都直呼很好吃，不過向井康二也吐槽：「一支150元也不便宜欸！」他也希望粉絲多買周邊，「這個展覽本身是免費的，大家多買周邊，不然不能回本。」笑言自己就是來做生意的。

