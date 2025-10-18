闇黑回歸3〉地獄是冰冷而非灼熱！《闇黑電話2》視覺結合角色心理超沉浸

《闇黑電話2》大部分場景位於洛磯山脈冬季。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕在《闇黑電話2》中，編導史考特德瑞森將視覺、音效與角色心理緊密結合，創造沉浸式觀影體驗。他指出，電影大部分場景位於洛磯山脈冬季，極寒環境不只是背景，更是心理投射。「這呼應了但丁《地獄篇》中地獄是冰冷而非灼熱的概念。」

導演德瑞森表示，洛磯山脈冬季場景的拍攝讓觀眾能感受風雪的真實感，增強緊張氛圍。「這不只是視覺效果，也反映角色內心恐懼與孤立感。」他強調攝影風格與心理情緒的結合，每個鏡頭都服務於角色心理層面，透過光影、構圖和色彩呈現角色恐懼、掙扎與成長。

音效部分，則由導演兒子阿提卡斯德瑞森負責配樂與音效設計。「音效精準表現角色心理與恐怖感，使觀眾能感受到完整感官體驗。」導演德瑞森指出，若不在影院觀看，觀眾將無法完全感受電影張力與沉浸感。

導演史考特德瑞森（右）和伊森霍克再度合作《闇黑電話2》。（UIP提供）

他說，《闇黑電話2》的恐怖效果建立在角色心理投入上，而非單純嚇人。「有效的恐怖來自觀眾對角色命運的關注。當你在意角色將發生什麼，恐懼才真實。」導演德瑞森強調，電影也同時探索同理心、愛、痛苦與悲傷，使整體情感層次豐富，塑造更完整的觀影體驗。

續集視覺設計融合超級8（SUPER 8）膠捲風格與數位攝影。「這種融合提供獨特影像質感，呈現時間感與心理層次。」導演德瑞森希望觀眾在觀影過程中，既能被角色情感牽動，也能真切感受到恐懼的張力。

《闇黑電話2》的恐怖效果建立在角色心理投入上，而非單純嚇人。（UIP提供）

總結來說，《闇黑電話2》透過冬季場景、音效設計及精心攝影，營造沉浸式觀影體驗。導演德瑞森表示，「這部電影是一個關於恐懼、成長與心理探索的故事，觀眾在影院中能完整感受角色心理與環境的張力。」將恐怖、情感與視覺完美結合，呈現出一個驚悚且多層次的續集世界。《闇黑電話2》已在台上映。

