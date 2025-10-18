自由電子報
娛樂 最新消息

闇黑回歸2〉從倖存到走出暴力陰影！伊森霍克惡靈隨行成恐懼化身

〔記者許世穎／專題報導〕賣座恐怖片續作《闇黑電話2》找回伊森霍克、梅森塔姆斯、瑪德琳麥克羅等原班人馬回歸，編導史考特德瑞森指出，演員不僅要呈現角色行為，更要理解角色心理。

梅森塔姆斯（左）和瑪德琳麥克羅飾演的兄妹在《闇黑電話2》試圖揭開真相。（UIP提供）梅森塔姆斯（左）和瑪德琳麥克羅飾演的兄妹在《闇黑電話2》試圖揭開真相。（UIP提供）

對於片中兄妹檔梅森塔姆斯與瑪德琳麥克羅，導演德瑞森表示，「我相信他們依然是出色的年輕演員，這次角色需要更多情感表現，而他們完全勝任。」他形容兩位年輕演員在片場如同成人般專注，能夠感受角色情緒並真實呈現。「我會在拍攝前與他們討論角色心理，讓他們自己去理解情緒，不必過多指導。」這種方式讓演員在螢幕上呈現自然且深刻的情感反應。

首集《闇黑電話》是梅森首度演出電影，如今他已是好萊塢炙手可熱的新星，今年也才剛演出賣作的真人版《馴龍高手》。對於再度演出，梅森全心投入，挑戰刻劃「芬尼」在創傷過後的情感歷程，「芬尼是我第一個能真正深入挖掘角色情感層面的角色，在首集電影中，他經歷了極大的創傷，而在這部續集裡，他正努力面對那一切的後果。」

梅森認為要拿捏芬尼在情感上應該處於什麼狀態，既充滿挑戰性，又充滿成就感，「我和史考特深入討論了他的成長弧線：他在電影開頭的狀態、他試圖隱藏的情緒，以及他需要什麼契機才能突破自我。這個角色在各方面都給了我恰到好處的挑戰，我想我們最終真的抓到了芬尼該有的樣子。」

伊森霍克在《闇黑電話2》繼續飾演恐怖的「擄童怪」。（UIP提供）伊森霍克在《闇黑電話2》繼續飾演恐怖的「擄童怪」。（UIP提供）

導演德瑞森再度找回伊森霍克回歸飾演「擄童怪」，大讚：「他為角色帶來語言力量與智慧，以及少數演員能駕馭的凶狠感。他詮釋的擄童怪不僅是人類的惡，更是一種死後仍想控制世界的邪靈。」認為伊森霍克對角色的理解與專注，使這個陰森角色更加立體。

伊森則將這次的角色回歸視為一次探索「恐怖如何從記憶中汲取力量」的機會。「鬼故事向來給我的感覺，是核心不是在亡者，而是在生者，講述的是逝者在生者心中所留下的餘波，無論那是悔恨、憤怒、愛戀，或是其他情感。」

瑪德琳麥克羅（右）飾演的葛溫，在《闇黑電話2》正面迎擊擄童怪。（UIP提供）瑪德琳麥克羅（右）飾演的葛溫，在《闇黑電話2》正面迎擊擄童怪。（UIP提供）

他形容《闇黑電話》描繪了兩個孩子是怎麼從一場活生生的惡夢中倖存下來，《闇黑電話2》則刻劃了從那樣的暴力陰影中走出來有多麼困難。「擄童怪的惡靈正是那些無法想像的恐懼記憶的化身，無論你多麼努力想要擺脫過去、恢復正常，它們依然會想盡辦法回來糾纏你。」伊森說道。

導演德瑞森強調，選角的核心是演員能夠感受角色經歷的恐懼、掙扎與喜悅。他說：「這不只是表演技巧的問題，而是角色心理的真實呈現。正是這種互動，讓續集在恐怖張力之外，仍保有家庭與心理層面的真實感。」

（文未完待續）

