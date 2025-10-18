闇黑回歸1〉「擄童怪」復仇之聲再響！《闇黑電話2》驚悚深度都更上一層樓

賣座恐怖片續作《闇黑電話2》繼續揭開「擄童怪」的真相與動機。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕賣座恐怖片續作《闇黑電話2》已在台上映，由前作導演、曾執導《凶兆》及《奇異博士》等片的史考特德瑞森回歸編導，他在訪談中深入解析續集創作理念與角色心理，「我最初完全沒有續集的想法，直到原作短篇小說作者喬希爾（史蒂芬金之子）提供了新故事概念，才激發我的創作靈感。」讓他思考如何將角色在心理上進一步發展。

導演德瑞森強調續集的核心是角色成長與心理探索，不只是恐怖故事，更是對創傷與內疚的延伸探問，「《闇黑電話》有特定年齡層的青少年觀眾，而續集我希望讓這些角色長大一些，從中學延伸到高中。」這種安排不僅延續故事，還能呈現角色隨著歲月增長的心理變化。「讓角色年長幾歲，對我來說意味著敘事可以從恐怖片慢慢融入高中成長的元素，這是一種幾乎改變類型的嘗試。」

請繼續往下閱讀...

導演史考特德瑞森（中）回歸編導《闇黑電話2》，認為續集更像是瑪德琳麥克羅（右）飾演的葛溫的故事。（UIP提供）

續集故事設定於1982年，聚焦芬尼（梅森塔姆斯 飾）在前作事件後的心理狀態。德瑞森指出，「如果一個13歲的孩子被虐待狂綁架並囚禁於地下室長時間，這會對心理造成巨大傷害，可能伴隨一生。」續集的恐懼感因此不僅是驚悚，而是真實心理創傷的呈現。他補充說，續集透過展示芬尼多年後仍在處理這段經歷，讓角色心理層次更加深厚。

而對於片中妹妹葛溫（瑪德琳麥克羅 飾），德瑞森認為續集某種程度上更像是她的故事，「她15歲，開始在夢中接到闇黑電話，並看見三名男孩參加冬令營時被神秘力量跟蹤的異象。這使她的角色具有探索與行動的主導性。」葛溫說服芬尼冒著暴風雪前往露營區揭開謎團，讓故事同時展現角色勇氣與兄妹情感。

梅森塔姆斯（右）和瑪德琳麥克羅在《闇黑電話2》續扮兄妹。（UIP提供）

德瑞森也提到續集中，芬尼試圖將未處理的恐懼轉化為勇氣與反擊能力，「他從前作好友羅賓學到面對恐懼的方法，但續集中逐步理解這種勇氣背後的複雜心理。」這種設定讓續集既承襲前作恐怖元素，也加入心理與情感層面的探索。

他最後總結，「這部續集是一個關於恐懼、成長與家庭的故事，每個角色的心理歷程都極為重要。」德瑞森將恐怖與角色心理緊密結合，使《闇黑電話2》既驚悚又充滿情感深度，為觀眾呈現一個成熟且層次豐富的續集。

（文未完待續）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法