自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

闇黑回歸1〉「擄童怪」復仇之聲再響！《闇黑電話2》驚悚深度都更上一層樓

賣座恐怖片續作《闇黑電話2》繼續揭開「擄童怪」的真相與動機。（UIP提供）賣座恐怖片續作《闇黑電話2》繼續揭開「擄童怪」的真相與動機。（UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕賣座恐怖片續作《闇黑電話2》已在台上映，由前作導演、曾執導《凶兆》及《奇異博士》等片的史考特德瑞森回歸編導，他在訪談中深入解析續集創作理念與角色心理，「我最初完全沒有續集的想法，直到原作短篇小說作者喬希爾（史蒂芬金之子）提供了新故事概念，才激發我的創作靈感。」讓他思考如何將角色在心理上進一步發展。

導演德瑞森強調續集的核心是角色成長與心理探索，不只是恐怖故事，更是對創傷與內疚的延伸探問，「《闇黑電話》有特定年齡層的青少年觀眾，而續集我希望讓這些角色長大一些，從中學延伸到高中。」這種安排不僅延續故事，還能呈現角色隨著歲月增長的心理變化。「讓角色年長幾歲，對我來說意味著敘事可以從恐怖片慢慢融入高中成長的元素，這是一種幾乎改變類型的嘗試。」

導演史考特德瑞森（中）回歸編導《闇黑電話2》，認為續集更像是瑪德琳麥克羅（右）飾演的葛溫的故事。（UIP提供）導演史考特德瑞森（中）回歸編導《闇黑電話2》，認為續集更像是瑪德琳麥克羅（右）飾演的葛溫的故事。（UIP提供）

續集故事設定於1982年，聚焦芬尼（梅森塔姆斯 飾）在前作事件後的心理狀態。德瑞森指出，「如果一個13歲的孩子被虐待狂綁架並囚禁於地下室長時間，這會對心理造成巨大傷害，可能伴隨一生。」續集的恐懼感因此不僅是驚悚，而是真實心理創傷的呈現。他補充說，續集透過展示芬尼多年後仍在處理這段經歷，讓角色心理層次更加深厚。

而對於片中妹妹葛溫（瑪德琳麥克羅 飾），德瑞森認為續集某種程度上更像是她的故事，「她15歲，開始在夢中接到闇黑電話，並看見三名男孩參加冬令營時被神秘力量跟蹤的異象。這使她的角色具有探索與行動的主導性。」葛溫說服芬尼冒著暴風雪前往露營區揭開謎團，讓故事同時展現角色勇氣與兄妹情感。

梅森塔姆斯（右）和瑪德琳麥克羅在《闇黑電話2》續扮兄妹。（UIP提供）梅森塔姆斯（右）和瑪德琳麥克羅在《闇黑電話2》續扮兄妹。（UIP提供）

德瑞森也提到續集中，芬尼試圖將未處理的恐懼轉化為勇氣與反擊能力，「他從前作好友羅賓學到面對恐懼的方法，但續集中逐步理解這種勇氣背後的複雜心理。」這種設定讓續集既承襲前作恐怖元素，也加入心理與情感層面的探索。

他最後總結，「這部續集是一個關於恐懼、成長與家庭的故事，每個角色的心理歷程都極為重要。」德瑞森將恐怖與角色心理緊密結合，使《闇黑電話2》既驚悚又充滿情感深度，為觀眾呈現一個成熟且層次豐富的續集。

（文未完待續）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中