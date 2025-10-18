金鐘60》小S奪獎激動落淚 攜手派翠克宣布「獎金全捐花蓮」全場掌聲爆棚

「小S」徐熙娣與派翠克以《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，《小姐不熙娣》主持人「小S」徐熙娣攜手搭檔派翠克奪下「綜藝節目主持人獎」，2人更在全場掌聲中激動宣布「把獎金全數捐給花蓮！」暖舉瞬間引爆現場氣氛。

《小姐不熙娣》是小S睽違多年重返主持圈的代表作，此次能拿下金鐘獎，對她而言格外意義重大，頒獎時更激動喊「派翠克，給我上來！」並在台上崩潰痛哭，場面感人。派翠克則回憶，11年前曾上小S的節目，從那次受鼓勵開始走上主持之路，「11年後能和妳一起拿獎，是我人生最感動的時刻！」最後，派翠克謙虛表示「聽說這個得獎會有獎金，我希望把我的部分全數捐給花蓮，花蓮加油！」

此時，小S也激動表示「我也是！我也是！」一同宣布捐出獎金馳援花蓮賑災，讓現場觀眾報以熱烈掌聲。網友們也湧入狂讚「太暖了！台灣最美主持人！」、「S姐果然有格局」、「哭著領獎還不忘花蓮真的太感動！」也有災區民眾感謝「謝謝你們願意幫助花蓮！」這場原本屬於榮耀的金鐘之夜，因小S與派翠克的善舉，成為最動人的時刻之一。

