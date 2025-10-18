金鐘60》棒棒堂奪金鐘獎遭罵爆！聊天室失控狂嗆「逃兵團」官方火速止戰

威廉（左起）、王子、小煜、阿緯、小杰及敖犬憑藉《來吧！哪裡怕》擒下「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，「棒棒堂」成員小杰、小煜、王子、阿緯、威廉、敖犬以節目《來吧！哪裡怕》拿下「實境節目主持人獎」，全團風光合體登台。沒想到，直播卻湧入大量網友批評「哪裡怕？當兵怕！」、「逃兵團上台囉！」甚至出現人身攻擊字眼。對此，金鐘獎官方帳號即時出手，在聊天室重申「請尊重所有入圍者與表演者」，盼阻止言語暴力蔓延。

《來吧！哪裡怕》是棒棒堂久違合體主持的節目，象徵他們再度攜手回歸綜藝舞台，此次奪下金鐘獎本應是團體榮耀時刻，卻因「閃兵爭議」延燒成焦點，當他們上台致詞時，YouTube直播聊天室瞬間被留言洗版，不乏「逃兵實境節目」、「該去當兵了吧」等嘲諷字句，讓畫面氣氛瞬間失焦。面對滿版謾罵，金鐘獎官方帳號罕見出面喊話，「請大家尊重所有入圍者、表演者、頒獎人與得獎者，不要進行人身攻擊！」

6棒上台領獎時遭部分網友留言謾罵，金鐘獎官方帳號（紅框處）出面制止。（翻攝自YouTube）

對於爭議延燒，有網友批「哪裡怕？當兵怕」、「果然是哪裡怕，逃兵逃得很猖狂」，也有粉絲護航留言「他們至少努力回來做節目，不該被貼標籤」。金鐘獎官方帳號的即時干預舉動獲網友稱讚「史上最有魄力管理員！」有人更留言「這才是真正的金鐘精神。」整起事件也讓典禮實況聊天室成為全晚最熱議的戰場。

