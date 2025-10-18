「世紀賤男」翻身！偷吃女星消失幕前5年 親揭「當保安被拍」真實心情

〔記者李紹綾／台北報導〕39歲前香港先生冠軍黎振燁有「翻版古天樂」稱號，他2020年爆出背著孕妻幽會女星朱智賢，兩人在車上「吃蛋糕慶生」，形象一落千丈，自此淡出幕前，還被封「世紀賤男」。消失了5年，他總算復出，出席微短劇《抗戰》首映會，坦言：「好像打仗一樣，終於打回幕前。」

黎振燁（左）在微短片《抗戰》有精彩演出。（翻攝自TVB）

黎振燁談到，此微短劇是他與TVB結束合約後的第一個幕前作品，「剛開拍時確實有點生疏，拍了2天就找回感覺」，透露近來還有電影及電視劇的邀約，「可能我5、6月在啟德體育園做保安時被拍到，大家又記起我了」。

請繼續往下閱讀...

黎振燁強調，保安工作只是副業，「拍戲才是主業」，原來他加入的是好友楊證樺的保安公司，對方知道他多年沒戲拍，就介紹他「賺外快」，但也提醒他若有幕前工作還是會以演藝為主。黎振燁笑說：「我做幾個月保安，還很多人來搭訕，說在現場看到我真人，還以為我在拍戲。」

黎振燁爆出車內幽會女星後，遭公司TVB冷凍，被問冷凍期間生活是否艱難，他淡然說：「我吃得少，很好養，太太有做幼兒教育工作，我們一起頂。」他稱自己有一些存款，不怕被說靠太太養，「其實她好支持我，等了我5年，終於見到我再拍戲」。

談起老婆，黎振燁語氣裡滿是感激，他說：「太太是我粉絲，她是我最好的觀眾，又會幫我對戲，我們的感情比以前更好。」問他會不會乾脆讓太太當經紀人？他打趣說：「太太性格內斂，不太能勝任。」

黎振燁和老婆育有2子，他也承認育兒「有時被激到想嘔血」，但也樂在其中，「我不是嚴父，但會和小孩玩到瘋」，至於是否打算再追一個？他說：「我會諗長遠啲，如果有一日我哋唔喺度，兄弟姊妹有個人陪都好啲。」

至於未來是否會回到保安崗位？黎振燁笑說：「公司不想我做正職，反而希望我繼續返幕前，這也是最終願望。」沉潛5年，黎振燁說自己沒忘記教訓，「有啲錯，要記住先可以成長。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法