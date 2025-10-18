金鐘60》遺珠！楊貴媚《老少女》槓龜 嚴藝文、鍾欣凌拚敲鐘霸氣定承諾

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）日完滿落幕，楊貴媚、鐘欣凌、嚴藝文錄製實境節目《老少女奇遇記2》入圍第60屆節目類金鐘獎「益智及實境節目獎」、「益智及實境節目主持人獎」、「節目創新獎」3獎項，可惜昨晚沒能成功敲鐘。昨三人出席慶功會臉上明顯落寞。

鐘欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文《老少女奇遇記2》入圍3項錯失敲鐘飲恨。（桂田文創提供）

楊貴媚、鐘欣凌、嚴藝文心情看著有些受影響，身兼製作人的楊貴媚也直言很心疼製作單位，「都是公平競爭，我們盡力了，節目的成品都已經呈現出來」。鐘欣凌則說因為團隊真的很用心，本來很希望能一起上台，但也說相信每個做節目的都會很想上台。

嚴藝文則笑言覺得自己沒有在主持節目，坦言心情沒有太大起伏，看起來低氣壓是因為知道製作人、媚姐從錄影到後製花了多少心血，團隊們幫我們集氣，讓我們很想上台爭光，結果...」。

至於節目是否會有第3季？楊貴媚坦言如果有第三季自己的信心不會被打擊，但現在還不知道有沒有，另一位總製作人謝汶芳表示，節目競爭壓力大，之後的事情等到之後再說，沒有把話說死。

鐘欣凌、楊貴媚、嚴藝文出席慶功會。（桂田文創提供）

而明天由嚴藝文擔任編劇、導演的影集《影后》入圍了第60屆戲劇類金鐘獎共15項大獎，嚴藝文昨被問及此事的當下顧著吃薯條，坦言現在還不敢去想這些，等當天再說，還跟鍾欣凌約定好，不管誰上台，都要叫楊貴媚一起上台補獎昨天沒講的得獎感言。

