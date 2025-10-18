迴盪一生的愛情與回憶 !《有聲之年》動人預告曝光

保羅麥斯卡（右）和喬許歐康納在《有聲之年》因為音樂建立深厚情感。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯執導新作《有聲之年》，集合《神鬼戰士II》保羅麥斯卡以及《挑戰者》喬許歐康納一同演出，保羅更為戲再開金口，讓喬許忍不住大讚他透過歌聲「體會歌曲背後的故事」。

該片入圍今年第78屆坎城影展主競賽，描述1917年，一名年紀輕輕又才華洋溢的音樂系學生萊諾（保羅麥斯卡 飾演）在波士頓的音樂學院遇見了大衛（喬許歐康納 飾演），兩人都相當喜愛民謠，因此建立了深厚的情感。

幾年後，萊諾收到大衛寄來的一封信，一時興起便踏上前往緬因州偏遠森林的旅程，進行採集傳統歌曲的任務。這場意外的重逢、隨之而來的戀情以及他們蒐集保存的音樂都將形塑萊諾的人生軌跡，帶來他意想不到的影響力。

《有聲之年》中文海報。（UIP提供）

片中保羅飾演的萊諾能「聽見色彩、品嚐聲音」，甚至開口獻唱，他對此笑說有點誇張，「劇本裡還寫『他有能迷倒教宗的嗓音』，我只求導演改成『嗓音挺不錯』就好。」喬許則說他們經常笑說「他只是喜歡唱歌吧」，但他認為重點不在歌唱技巧，而在情感，「當保羅唱歌時，你能看到他如何體會歌曲背後的故事，這才動人。」

《有聲之年》預計2026年2月27日在台上映，並將於今年金馬國際影展率先在台登場。

