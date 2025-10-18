自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》相隔15年合體奪金鐘！阿緯喊「像作夢」20週年擬攻蛋開唱

阿緯開心表示「得獎像在作夢」，並透露六棒20週年有開唱計劃。（記者胡舜翔攝）阿緯開心表示「得獎像在作夢」，並透露六棒20週年有開唱計劃。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）晚於台北流行音樂中心登場，「實境節目獎」由棒棒堂成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子與朵拉主持的《來吧！哪裡怕》拿下。阿緯出席慶功直呼得獎出乎意料，「以為這種事不會發生在我們身上，隔了15年又一起錄影，入圍已經很意外，得獎更像在做夢。」他笑說原本準備好感言，「結果上台全亂掉，講的每句都不一樣。」

威廉則說，聽到小煜講感言時特別激動，「他是唯一沒把講稿打在群組裡的人，其他人都有對過稿，結果他上台全改，阿緯講一分鐘、我只講十五秒！」阿緯笑回：「大家都在準備，我只好先講，本來想趁機宣傳一下『點點心』，結果被打斷，不過這次入圍又得獎，是很棒的回憶。」

頒獎當下，朵拉忍不住淚崩，邊走邊哭，她受訪也透露自己之所以感動，是因為六棒總會讓她走中間，沒有把她落下過，說著說著又哽咽，敖犬在旁補一句：「她總是把自己排除在外，但其實她真的很努力。」

六棒相隔15年再合體，《來吧！哪裡怕》奪下第60屆金鐘獎「實境節目獎」。（記者王文麟攝）六棒相隔15年再合體，《來吧！哪裡怕》奪下第60屆金鐘獎「實境節目獎」。（記者王文麟攝）

被問到「下一步是不是該生小孩」，敖犬也不避諱，笑說現在「順其自然，沒有特別避孕」，還透露跟老婆有計畫中，「等房子弄好，希望新的環境能帶來好氣象」，威廉提到有送上象徵好孕的雪隧貫穿石與馬卡補氣，結果敖犬都沒拿走啦，惹得全場爆笑。小煜也在旁語重心長提醒他「要三思而後生」。

外界盛傳第二季因威廉閃兵腰斬，阿緯強調本來就是一季之約，跟TVBS合作很好，原本大家都在測試，沒想到反應好。節目IP也會發展給其他藝人使用。入圍得獎後更有機會合作，期望未來能有更多不同機會。六人也透露，明年正逢出道20週年，經紀公司有意籌劃開唱，阿緯興奮喊話：「希望能攻蛋，也想去香港、海外辦，這次得獎讓我們更有信心！」

