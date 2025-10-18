金鐘60》小S得獎他被拍到「冷笑」？曾國城無奈回應：讓他們解讀吧

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮昨晚圓滿落幕，入行超過30年的主持天王曾國城，以《天才衝衝衝》角逐「綜藝節目主持人獎」，另一節目《型男大主廚》也入圍「綜藝節目獎」，雖然最終雙料失利，但他依舊保持好心情，笑說：「這兩個節目都快20年了，能做這麼久真的很難得！」他強調長壽節目最重要的是讓觀眾形成日常陪伴，能讓觀眾願意繼續打開電視，就是最大的肯定。

曾國城昨晚出席三立慶功宴時氣色極佳，身形明顯變得精實許多，他開心表示最近瘦了7、8公斤，花了兩個半月瘦到84公斤，「年過半百代謝變慢，腰圍也少了2吋、整整5公分，褲子都要重買！」他甚至在鏡頭前直接拉鬆褲頭展示成果，笑說：「很久沒看到這個數字，自己都覺得滿意。」

談到主持近20年的《型男大主廚》，曾國城自豪節目仍不斷創新，「我們立足台灣，但可以做到舌尖上的亞洲，像外景、辦桌、夜市都能延伸，這節目再做3到5年也不是問題！」他感性表示，觀眾願意讓節目成為生活消遣，「代表我們撐得住，也有人願意看電視，真的很幸福。」

對於《天才衝衝衝》再度與獎項擦肩，曾國城語氣平靜地說：「不會失望，能陪伴觀眾這麼久已經很幸運。」他強調節目能長紅，靠的是原始節奏與觀眾之間建立的情感，「謝謝大家讓我們成為生活的一部分。」

被問到小S憑《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，曾國城大方送上祝福：「她說想念姊姊大S那段很感人，蔡康永哭成那樣，就知道他們感情多深。」至於網友熱議他在台下「露出冷笑」的畫面，他僅淡淡回應：「就讓他們解讀吧！」語氣顯得相當無奈，不願再多作回應。

