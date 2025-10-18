自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》小S得獎他被拍到「冷笑」？曾國城無奈回應：讓他們解讀吧

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮昨晚圓滿落幕，入行超過30年的主持天王曾國城，以《天才衝衝衝》角逐「綜藝節目主持人獎」，另一節目《型男大主廚》也入圍「綜藝節目獎」，雖然最終雙料失利，但他依舊保持好心情，笑說：「這兩個節目都快20年了，能做這麼久真的很難得！」他強調長壽節目最重要的是讓觀眾形成日常陪伴，能讓觀眾願意繼續打開電視，就是最大的肯定。

曾國城，三立電視台金鐘獎慶功（記者王文麟攝）曾國城，三立電視台金鐘獎慶功（記者王文麟攝）

曾國城昨晚出席三立慶功宴時氣色極佳，身形明顯變得精實許多，他開心表示最近瘦了7、8公斤，花了兩個半月瘦到84公斤，「年過半百代謝變慢，腰圍也少了2吋、整整5公分，褲子都要重買！」他甚至在鏡頭前直接拉鬆褲頭展示成果，笑說：「很久沒看到這個數字，自己都覺得滿意。」

談到主持近20年的《型男大主廚》，曾國城自豪節目仍不斷創新，「我們立足台灣，但可以做到舌尖上的亞洲，像外景、辦桌、夜市都能延伸，這節目再做3到5年也不是問題！」他感性表示，觀眾願意讓節目成為生活消遣，「代表我們撐得住，也有人願意看電視，真的很幸福。」

對於《天才衝衝衝》再度與獎項擦肩，曾國城語氣平靜地說：「不會失望，能陪伴觀眾這麼久已經很幸運。」他強調節目能長紅，靠的是原始節奏與觀眾之間建立的情感，「謝謝大家讓我們成為生活的一部分。」

被問到小S憑《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，曾國城大方送上祝福：「她說想念姊姊大S那段很感人，蔡康永哭成那樣，就知道他們感情多深。」至於網友熱議他在台下「露出冷笑」的畫面，他僅淡淡回應：「就讓他們解讀吧！」語氣顯得相當無奈，不願再多作回應。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中