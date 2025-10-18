威廉閃兵爆赴美賣房！阿緯「出手救兄弟」內情曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨於台北流行音樂中心登場，「實境節目獎」由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子與朵拉主持的《來吧！哪裡怕》奪下獎座。典禮後眾人開心出席慶功宴，媒體也關心威廉「閃兵」風波後續與王子的兵役問題，兩人也正面回應。

威廉因「閃兵事件」導致演藝工作全面停擺，現為人夫且育有兩名子女，每月背負8萬元房貸，他坦言當時壓力相當大，一度動念出售市價約1500萬元的房產，已經做好最壞打算。他笑說事情曝光後，還意外收到許多房仲與貸款業者的電話，「賣房是下下策啦」。

威廉坦言閃兵風波後壓力沉重，笑說差點去阿緯的「點點心」打工。（新聞攝影組攝

）

阿緯透露事發後威廉心情低落、甚至提過想去美國賣房子，也動念說要來他經營的「點點心」當外場員工，好在威廉後來逐漸走出陰霾、專心陪伴家人，如今狀況已穩定許多。他笑說若兄弟真的來打工，「不會虧待他」，威廉也順勢打趣：「一個月十萬，加上交情值應該有四十萬。」幽默化解窘況。

王子在慶功宴上回應兵役問題，說自己有家族遺傳病史。（三立提供）

王子也首次公開回答兵役問題，表示自己有「家族遺傳病史」。阿緯在旁補充：「這件事我們百分之百合情合理，該發生的都發生了，時間到了威廉也會給大家答案。」

