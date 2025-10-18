自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》6棒棒堂成員沒當兵卻得金鐘獎？評審回應「私德爭議」

第60屆金鐘獎（節目類） 實境節目主持人獎 由《來吧！哪裡怕》奪下。（記者王文麟攝）第60屆金鐘獎（節目類） 實境節目主持人獎 由《來吧！哪裡怕》奪下。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」由棒棒堂6人包括敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子，以及朵拉一起主持的《來吧！哪裡怕》奪下，不過，由於主持群之一的威廉先前因「閃兵風波」引發社會爭議，加上6位棒棒堂成員都沒有服過兵役，外界關注是否會影響評審觀感。

對此，節目類主任委員劉嵩表示，評審團在評選時著重的是整體表現與節目專業度，「評審看的是一個團隊，不會先入為主。電視節目確實有社會責任，但我們依然就事論事，以專業角度判斷。」

他坦言在入圍階段，評審們確實就曾提出相關討論，但強調最終是以團體為單位進行評估，「拿獎的是團體，不是個人。我相信評審們都有所衡量，每個人心中都有一把尺。」

劉嵩也透露《來吧！哪裡怕》與《不在我世界當勇者》一路競爭激烈，直到第二輪投票才分出勝負。他強調整體評審過程公開、公正，「這是一個公平的機制，我們尊重每位評審的專業判斷。」最終，《來吧！哪裡怕》成功脫穎而出，成為今年金鐘「實境節目主持人獎」最大贏家。

