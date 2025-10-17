Ado快閃店亮點一次看！5周年台北限定周邊必買 本尊聲音訊息循環播放

Ado出道五周年大事紀。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本「神秘歌姬」Ado自2020年出道即一鳴驚人，為迎接五周年紀念，今年度除了發行了個人首張精選輯《Ado’s Best Adobum》以及完成第二次世界巡迴演唱會外，更在全球各地設置限定快閃店，而台灣歌迷們引頸期盼的「Ado 5周年紀念-台北快閃店」將於10月18日起於台北中山區正式開跑，且還有Ado本人錄製的迎賓聲音訊息，也將在店內循環播放，千萬別錯過了。

Ado快閃店店內一角。（環球音樂提供）

Ado藍色玫瑰夢幻鏡牆。（環球音樂提供）

一、互動式看板、藍色玫瑰鏡牆區快來拍

「Ado 5周年紀念-台北快閃店」現場設置Ado出道五年來的作品歷程、大事記以及互動式旋轉牆背板，粉絲可以在旋轉牆上看到Ado歷年的人氣歌曲與相呼應的主題角色。作為Ado主要象徵的藍色玫瑰鏡牆區域更充滿了夢幻氣氛，粉絲們出門前務必要確認手機容量，現場美照拍不完。

Ado眾多精緻週邊商品，還包括許多台北限定款。（環球音樂提供）

二、周邊商品種類多樣，荷包大失血怎麼辦

店內除了帶來身歷其境的追星體驗外，充滿Ado專屬風格的周邊商品琳瑯滿目，現場將陳列出特色T恤、棒球帽、後背包、DIY別針吊飾、經典角色襪子、人物立牌、玫瑰手燈架和隨機小卡等等。還有多項兼具實用性又非常具有紀念價值的台北限定周邊，如T恤、托特包，以及將Ado在台北演唱會舞台上與歌迷互動的中文台詞「開心嗎？」商品化的限定吊飾、精緻別針和壓克力卡套等。

Ado藍色玫瑰手燈支架。（環球音樂提供）

Ado互動式旋轉牆背板。（環球音樂提供）

三、快閃店為期15天，預約不預約要注意

「Ado 5周年紀念－台北快閃店」將從10月18日起開放至11月2日為止，部分日期採線上預約制，其他日期不須預約自由進場。這次為了與粉絲們一起共襄盛舉，主辦單位環球音樂更舉辦打卡活動，在活動期間現場拍照打卡上傳限動，還有機會抽中官方進口T恤周邊，活動詳情請上環球音樂JK-POP INSTAGRAM帳號查看。

Ado店內大型看板。（環球音樂提供）

Ado入口處大型看板與Ado藍色燈箱。（環球音樂提供）

