金鐘60》戲劇頒獎典禮7大亮點！楊謹華、柯佳嬿三度交鋒 潘迎紫「回娘家」成最美彩蛋

〔記者蕭方綺／專題報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚將在台北流行音樂中心登場，今年戰況堪比史詩級宮鬥，《影后》、《星空下的黑潮島嶼》、《化外之醫》三大強作火力全開，連入圍數都能組成一支夢幻戲劇戰隊。另外，主持卡司、頒獎嘉賓到表演節目都話題不斷，從楊謹華、柯佳嬿三度宿命對決，到「一代女皇」潘迎紫回歸，金鐘60絕對是「無冷場」的一夜！本報替您統整7大亮點。

柯佳嬿（左）曾拿過2次金鐘戲后，今年三度對上楊謹華。（資料照）

亮點1｜楊謹華 vs 柯佳嬿 戲后三度對決宿命再燃

楊謹華從《一把青》到《鏡子森林》，再對上柯佳嬿的《必娶女人》與《想見你》，過往柯佳嬿拿下2座后冠，今年三度正面交鋒，楊謹華繳出《影后》亮眼成績單，柯佳嬿的《童話故事下集》也是突破性搞笑演出，堪稱金鐘史上最美戰爭。

雖然外界形容是「宿命對手」，但兩人私下其實感情超好，楊謹華甚至笑說：「要不要一起去看我們怎麼互扯頭髮？」幽默自嘲也讓整場競爭多了幾分可愛火花。

潘迎紫凍齡模樣驚艷全場。（資料照，記者陳奕全攝）

亮點2｜潘迎紫「娘家式回歸」 凍齡女皇重返榮光舞台

永遠的「一代女皇」潘迎紫這回特地從香港返台，受邀擔任金鐘頒獎嘉賓。她笑說：「台灣是我娘家，金鐘邀請我，當然要回來！」前天她搶先接受訪問，可見76歲的她仍保有完美體態與紅潤氣色，讓人驚呼「根本凍齡傳奇」。

她的現身不只是頒獎，更像是時代對經典的一次致敬。潘迎紫的優雅回歸，也讓金鐘60多了一份情懷與厚度——那是一段屬於台灣戲劇的黃金記憶，再次在舞台上閃耀。

陳庭妮（前排右起）、楊謹華、林廷憶、謝瓊煖（後排右起）、楊貴媚、曾莞婷在《影后》聯手飆戲。（Netflix提供）

亮點3｜《影后》女主、女配各三席 曾莞婷27年首度入圍

現實版《影后》在金鐘上演，這部話題影集不只劇裡女力炸裂，連獎項都霸氣橫掃。女主角獎由謝盈萱、楊謹華、林廷憶三強混戰，女配角獎則是謝瓊煖、曾莞婷、鍾欣凌硬碰硬，這場戰局堪比戲劇宇宙交叉篇章，《影后2：獎座誰拿走？》恐怕就在金鐘舞台上現場開拍。

而本土劇女神曾莞婷出道27年終於首度入圍金鐘，她日前接受本報專訪，提到拍完這部戲，憂鬱了一年，顯見她演到入魂、哭到崩潰，也因此拿下生涯首座金鐘入場券。

許瑋甯（左）、柯震東將合體擔任頒獎人。（資料照）

亮點4｜惡女聯手、父子同台、影后尬影帝！金鐘頒獎陣容超有戲

曾以「公車萍」和「黎薇恩」掀起網路戰火的苗可麗、朱芯儀，這次在金鐘舞台上再度合體擔任頒獎人，準備放送滿滿「惡女氣場」；另一邊，謝祖武父子檔謝展榮也將攜手頒新人獎，堪稱最帥親子檔現身實錄。

當然還有新手媽媽許瑋甯，將首度與柯震東同台頒獎，2人去年都靠《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇戲后和男配角獎，金鐘舞台上不只星光閃閃，連火花都預備好了。

黃鐙輝（左起）、黃迪揚是今晚星光大道主持人，曾寶儀是主持人。（資料照）

亮點5｜曾寶儀回歸主持 「雙黃組合」紅毯尬魅力

典禮主持人由曾寶儀再度掌舵，穩健台風搭配溫暖語調，笑容一開全場氣氛就柔下來。紅毯主持則首創「雙黃組合」黃鐙輝與黃迪揚攜手登場，兩人互動預告笑料不斷，勢必讓星光大道變成即興脫口秀現場。

潘越雲（左）、林凡將帶觀眾重返追劇時代。（三立提供）

亮點6｜潘越雲、林凡合唱經典戲劇金曲 開唱直接喚回青春

「金嗓天后」潘越雲與「實力派歌姬」林凡聯手，打造演唱會級舞台〈那些年我們一起追的劇〉，搭配10人弦樂團與現場樂隊，從《命中注定我愛你》唱到《犀利人妻》，一首接一首滿是回憶殺，讓人瞬間穿越回守在電視前追劇的青春夜晚。

陳淑芳今年橫掃金鐘、金馬雙成就獎，成為全場焦點。（台視提供）

亮點7｜丹丹猫猫獻唱特別貢獻獎 陳淑芳再登傳奇巔峰

今年「特別貢獻獎」由金馬影后陳淑芳與幕後製景師葉輝龍獲得。陳淑芳今年還將同時領取金馬「終身成就獎」，戲劇、電影雙料封后，堪稱「大滿貫影后」。表演邀請「丹丹猫猫」登台獻唱，溫暖嗓音向前輩致敬，成為當晚最感性的一刻。

「第60屆金鐘獎」於臺北流行音樂中心舉行，將同步於三立都會台、三立MOD戲劇台、公視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、公視點點愛YouTube（手語版）、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

