娛樂 最新消息

金鐘60》阿達開酸「紅毯蓋我身上」 Lulu追問吳宗憲200萬回應了

Lulu擔任主持人，稍早在典禮現場放送「綜藝修羅場」。（新聞攝影組攝）Lulu擔任主持人，稍早在典禮現場放送「綜藝修羅場」。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今晚登場，《小姐不熙娣》、《綜藝大熱門》、《夜市王》等節目齊入圍，綜藝戰場話題不斷。Lulu稍早在典禮現場放送「綜藝修羅場」，她剛好坐在前男友阿達與現任老公陳漢典中間，笑說：「確定要這樣拍嗎？大家截圖截好了嗎？」

阿達虧Lulu：「妳的紅毯都蓋到我身上了！」（新聞攝影組攝）阿達虧Lulu：「妳的紅毯都蓋到我身上了！」（新聞攝影組攝）

被問到以《夜市王》入圍「綜藝節目主持人獎」的心情，阿達笑說：「感覺很特別啦！」話鋒一轉虧Lulu：「妳的紅毯都蓋到我身上了！」讓全場笑翻。Lulu也不甘示弱，立刻轉向《綜藝大熱門》搭檔陳漢典，甜喊：「老公心情如何？」陳漢典妙回：「氣在我這邊！」全場笑聲不斷。

Lulu現場逼問吳宗憲：「200萬準備好了嗎？」憲哥回「零錢我不準備」。（新聞攝影組攝）Lulu現場逼問吳宗憲：「200萬準備好了嗎？」憲哥回「零錢我不準備」。（新聞攝影組攝）

她更現場cue吳宗憲：「200萬準備好了嗎？」吳宗憲笑回：「我都是準備大錢，這種零錢我不準備的啦！今天是要錄影存證？」至於稍早由小S頒發的「綜藝節目獎」，則由《原子少年2》奪下，為典禮增添另一波驚喜高潮。

