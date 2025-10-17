自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》實境節目大贏家是他！小煜連拿兩獎被拱脫褲 喊與六棒友誼不句點

實境節目獎得獎的是胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年《不在我的世界當勇者》。（新聞攝影組攝）實境節目獎得獎的是胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年《不在我的世界當勇者》。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日於台北流行音樂中心登場，本屆實境節目獎與實境節目主持人獎是同組廝殺，實境節目主持人獎由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下，實境節目獎得獎的則是胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年《不在我的世界當勇者》，小煜連拿兩獎無疑是實境節目大贏家。

小煜連拿兩獎無疑是實境節目大贏家。（新聞攝影組攝）小煜連拿兩獎無疑是實境節目大贏家。（新聞攝影組攝）

小煜稍早在後台還被成員們拱脫褲，提到他這次連拿兩獎一定是有穿紅色內褲，而小煜也說明天起床會特別去跟兒子們分享這個喜訊，「他們應該在睡覺，明天會跟他們說，今天出門有特別一起三人集氣。」

實境節目獎由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下。（新聞攝影組攝）實境節目獎由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下。（新聞攝影組攝）

至於《來吧！哪裡怕》第二季目前停擺，這次得獎是否代表是新的延續？小煜強調六棒感情不會有句點，有機會的話會全力以赴。而阿緯日前過40歲生日，「我當然有把願望分給大家，得獎代表我們真的有這個命！」

