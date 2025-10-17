金鐘60》羅時豐唱跳炸翻金鐘！健身背心秀肌狂飆《大藝術家》全場暴動

羅時豐穿著無袖背心登場，展現健身有成的壯碩手臂。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心登場，晚會進入高潮時刻，壓軸登場的「唱，從電視開始」表演掀起全場暴動。57歲的羅時豐率領千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKiS同台演出，一連串跨世代金曲串燒，從懷舊到流行、從情歌到舞曲，震撼全場。

羅時豐以成名曲《茫茫到深更》開場，接著驚喜連環送上韋禮安《如果可以》、謝金燕《練舞功》、阿跨面《I’M SORRY》、周杰倫《雙截棍》與蔡依林《大藝術家》，唱跳兼具、火力全開。他穿著無袖背心登場，展現健身有成的壯碩手臂，現場觀眾直呼「寶刀未老！」、「根本金鐘最強體能表演！」

請繼續往下閱讀...

羅時豐率領千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKiS同台演出。（三立提供）

隨後，黃偉晉與羅時豐輪番演唱《愛笑的眼睛》、《聽海》、《SUPER STAR》等經典歌曲，氣氛嗨到最高點；睽違多年的千田愛紗登場與羅時豐合唱《喇舌》，全場掀回憶殺，留言瞬間洗版：「青春回來了！」、「那一段真的唱進心坎裡。」網友狂讚這組跨世代組合「神還原當年華語音樂黃金期」。

壓軸登場的GENBLUE幻藍小熊帶來《COCOCO》氣勢全開，與羅時豐、千田愛紗、黃偉晉合體大唱蔡依林《大藝術家》作結，舞台能量爆棚，歌聲與舞步交織成金鐘60最炸的畫面。表演一結束，全場起立鼓掌，網友留言區瞬間刷爆：「羅時豐太神了」、「跨世代舞台這麼酷還是第一次看到！」、「他是永遠的歌王！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法