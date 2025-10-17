自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》棒棒堂《哪裡怕》拿實境節目主持人獎 小煜、敖犬哭紅眼：20年最棒禮物

敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下實境節目主持人獎。（三立提供）敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下實境節目主持人獎。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日於台北流行音樂中心登場，稍早頒發「實境節目獎」，本屆實境節目獎與實境節目主持人獎是同組廝殺，實境節目獎由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉《來吧！哪裡怕》拿下。

敖犬登台時已經哭紅眼，阿緯首先感謝所有人，「謝謝我太太，十年前叫我離開演藝圈，十年後太太叫我回來，老婆今借我她的包包叫我一定要拿出來，」沒想到阿緯從口袋拿出來的是他品牌的包子，馬上被王子提醒：「時間有限」。

王子感謝這個節目將六棒再度結合在一起。（三立提供）王子感謝這個節目將六棒再度結合在一起。（三立提供）

敖犬謝謝節目讓他們合體，一起拿下榮耀，是出道20年最棒的禮物，王子則說：「原本我們連見面都沒辦法見面，讓我們有機會讓我們把沒說的話說開。」

小杰感謝評審，「我們並不完美，我們還在成為完美的人的路上」，小煜則哭紅鼻子，將獎獻給大兒子 ，「我知道你長大的比較慢 你可能會遇到低潮，但我會陪著你、我愛你。」

朵拉（中）哭紅鼻子。（三立提供）朵拉（中）哭紅鼻子。（三立提供）

朵拉哭紅鼻子：「我想我是最成功的追星族。」威廉則說謝謝金鐘獎不然這時候他還在顧小孩，「謝謝評審懂我們的幽默」、「謝謝難搞的團員，他們被我情感綁架，找來錄影，才有機會能得獎。」

