娛樂 最新消息

金鐘60》大S小S表妹登場 「金曲原民歌后」震撼唱出文化力量

大、小S的表妹雅維·茉芮擔任金鐘表演嘉賓。（三立提供）大、小S的表妹雅維·茉芮擔任金鐘表演嘉賓。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心登場，主持人「Lulu」黃路梓茵在開場橋段以四種語言介紹表演單元《多元的土壤開出豐富的花》，率先登場的歌者為「大S」徐熙媛、「小S」徐熙娣的表妹雅維·茉芮（Yaway Mawring），其身分與演出備受注目。

雅維·茉芮是來自苗栗泰安鄉的泰雅族原住民族歌手，她多年以原住民語創作見長，作品融合部落文化與流行音樂。雅維·茉芮曾於第30屆金曲獎榮獲「最佳原住民語歌手獎」及「最佳原住民語專輯獎」雙獎肯定，為原住民族歌壇的重要代表。

雅維·茉芮穩健演唱、氣場不凡。（三立提供）雅維·茉芮穩健演唱、氣場不凡。（三立提供）

在金鐘典禮舞台上，雅維·茉芮穩健演唱、氣場不凡，為典禮開場帶來溫暖又具力量的聲音震撼，她的登台不僅是音樂表演，更因為她與徐家姊妹的親屬關係被觀眾投以雙重視角，既是優秀歌手也是「家族聯結」的情感象徵，觀眾與網友多次留言「表妹也太強」、「果然是家族音樂傳承」，使這段表演成為典禮話題之一。

