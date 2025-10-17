自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》TRASH飆唱《夢醒時分》爆雞皮！全場大合唱《向前走》

客語音樂才子謝宇威登場帶來濃厚在地風情。（三立提供）客語音樂才子謝宇威登場帶來濃厚在地風情。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮第二段表演「多元的土壤開出豐盛的花」，以音樂串起台灣多元文化的能量。舞台化身文化大熔爐，邀集四組不同語系音樂人同台飆唱，氣氛熱力四射。

原住民歌手雅維．茉芮以渾厚歌聲開場，唱出台灣土地的深情。（三立提供）原住民歌手雅維．茉芮以渾厚歌聲開場，唱出台灣土地的深情。（三立提供）

首先登場的原住民歌手雅維．茉芮，以渾厚又深情的歌聲唱出土地與文化的根，震撼全場。接著客語創作才子謝宇威登場，演唱間還俏皮扭臀炒熱氣氛，全場尖叫聲不斷。台語音樂新生代陳孟賢則以爵士風嗓音詮釋對土地的熱愛，他穿上台灣設計師魏子淵量身打造的服裝，以「記憶的紋理」為設計概念，象徵生活與土地的連結。陳孟賢說：「我想把最道地的台灣味穿在身上，讓每一條線都能開出屬於這塊土地的花。」

台語新聲陳孟賢以爵士嗓唱出新世代熱情。（三立提供）台語新聲陳孟賢以爵士嗓唱出新世代熱情。（三立提供）

TRASH登台飆唱陳淑樺經典《夢醒時分》，熟悉旋律引發全場回憶殺。（三立提供）TRASH登台飆唱陳淑樺經典《夢醒時分》，熟悉旋律引發全場回憶殺。（三立提供）

壓軸登場的金曲樂團TRASH演唱陳淑樺經典名曲《夢醒時分》，熟悉旋律一出，全場瞬間陷入回憶殺。最終四組音樂人合體演唱林強向前走，原民、客語、台語與華語歌聲交織，唱出屬於台灣的多元與生命力，現場掌聲如雷。

