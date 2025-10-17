BTS隊長RM超推薦作者白洗嬉辭世 捐5器官遺愛人間

「BTS」防彈少年團隊長RM曾公開推薦白洗嬉的書。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國作家白洗嬉曾經以療癒系散文《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》聲名大噪，就連「BTS」防彈少年團成員RM都非常推薦她的書，經過RM的推薦該書總銷量突破60萬冊，並於25個國家流行。2022年在英國出版時，僅短短6個月便售出10萬冊，這本書在台灣也一樣流行。白洗嬉以平實真摯的書寫方式，讓人得以一窺憂鬱症患者內心世界。韓媒今（17）報導白洗嬉近日離世，年僅35歲，因為她生前簽署器官捐贈同意書，最終捐出5器官遺愛人間。

韓國作家白洗嬉曾經以療癒系散文《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》觸動人心。（翻攝自X）

韓媒指出，根據器官捐贈機構公告，白洗嬉共捐出心臟、肺臟、肝臟與雙側腎臟，讓5名性命垂危的人再度獲得生命的延續。白洗嬉自身罹患「心境惡劣障礙」（長期輕度憂鬱狀態），她的代表作《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》真誠紀錄與身心科醫師對話內容，成為許多憂鬱症患者心靈支柱。白洗嬉於16日在國民健康保險一山病院被判定腦死後完成捐贈，消息於17日正式對外公布，令粉絲震驚與不捨。

家屬在宣布死訊時亦透露，白洗嬉從小熱愛閱讀與寫作，大學主修文藝創作，曾在出版社工作5年，是一名非常有愛的人，總是主動傾聽、幫助他人，並用文字帶來希望。她真正死因家屬則未公布。

韓國作家白洗嬉作品《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》。（翻攝自X）

