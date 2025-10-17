金鐘60》阿達遇修羅場！LuLu陳漢典成「隱形主題」KID神補刀笑翻全場

「生活風格節目獎」頒獎人由阿達、「KID」林柏昇、蔡昌憲與美麗本人共同登台。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚在台北流行音樂中心熱鬧登場，「生活風格節目獎」頒獎人由阿達、「KID」林柏昇、蔡昌憲與美麗本人共同登台。4人一出場笑料不斷，互動自然又默契十足，卻也讓現場瞬間化為「修羅場」，因為KID一句「你呢？」竟意外掀出阿達與LuLu的往事，全場瞬間笑翻。

阿達上台後率先拋題問「想請問三位，你們的生活風格是什麼？」KID笑回「我最近都是在顧小孩。」蔡昌憲附和「我也是在顧小孩。」美麗本人也笑著說：「我也是顧小孩。」KID立刻反問阿達「那你呢？」阿達一時語塞，緊張回「我…我祝福別人生小孩！最近很多好消息！」結巴模樣惹全場大笑，連台下藝人都笑成一片。

蔡昌憲見狀趕緊打圓場，以台語笑說，「歹勢歹勢，咱一直挖苦他，這樣好嗎？」沒想到美麗本人又補刀「句句不提她！」KID再神來一筆「句句都有她！」瞬間讓現場炸成一片。面對突如其來的「前任哏」，阿達笑喊「好了！」趕緊拉回頒獎流程，幽默又尷尬的畫面成為金鐘60最爆笑片段之一。

