金鐘60》生活風格節目、主持人獎出爐！鍾欣凌台下尖叫 團隊嗨喊希望台灣更好

「生活風格節目獎」由《ila 跟土地學做飯》拿下。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日於台北流行音樂中心登場，稍早頒發「生活風格節目獎」由《ila 跟土地學做飯》拿下；生活風格節目主持人獎則由詹慶齡《名人書房》敲響金鐘。

《ila 跟土地學做飯》團隊嗨喊希望台灣更好、土地更好。（三立提供）

《ila 跟土地學做飯》製作團隊稍早登台感謝團隊與評審還有部落的族人，團隊嗨喊希望台灣更好、土地更好，「原住民的料理並不只是料理，是傳遞生活智慧與文化價值，期望台灣更多觀眾可以更加了解我們。」也說希望台灣人之後想到台灣味，可以想到還有馬告、刺蔥、小米、飛魚。

請繼續往下閱讀...

生活風格節目主持人獎由詹慶齡《名人書房》奪得。（新聞攝影組攝）

生活風格節目主持人獎則由詹慶齡《名人書房》得獎，曾是來賓的鍾欣凌在台下尖叫。詹慶齡上台提到沒想過離開主播檯多年後，還能以主持人身分站到金鐘獎台上，一開始做節目很多人不看好，畢竟現在很少人閱讀，但覺得就是因為現代人不讀書越要做，「與其詛咒黑暗不如點亮一盞明燈！」

詹慶齡沒想過離開主播檯多年後，還能以主持人身分站到金鐘獎台上。（三立提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法