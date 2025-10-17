金鐘60》大S身影再現太催淚！劉克襄詩句逼哭全網「最閃亮的星星」

詩人劉克襄擔任追思引言人。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（17日）晚在台北盛大登場，開場以一段溫柔卻深沉的追思揭開序幕。主辦單位特別邀請詩人劉克襄擔任引言人，為今年離世的影視工作者致上最高敬意，大S身影再現追思影片，令人不捨催淚。

大S身影再現金鐘獎追思影片，令人不捨催淚。（資料照，記者陳逸寬攝）

劉克襄以詩意語句撫慰眾人心靈，他深情道「有的星星日正當中，有的星星才從東邊升起，有的可能在另一個方向正要遠離，不管在哪個角落、位置，每顆星星都有特別的光束，或明或暗或大或小的溫暖，連結著我們。」

請繼續往下閱讀...

劉克襄以詩意語句撫慰眾人心靈。（三立提供）

在溫柔詩句的引導下，螢幕緩緩浮現一幕幕熟悉身影，包括王浩一、郭延恭、周富城、林麗玲、葉天健、楊煥喻、蔡敦仰、「大S」徐熙媛、知名經紀人Judy、黃正杰、卜陽、魚夫等人的名字。當大螢幕最後一句「謝幕成永恆的燦爛」出現，全場瞬間靜默，現場觀眾與藝人無不紅了眼眶，氣氛哀而不悲、莊重感人。

畫面播出後，網友留言區瞬間淹沒追思：「看到大S名字那刻眼淚止不住」、「感覺她從未離開」、「謝謝金鐘讓我們再一次想起她」。更有人寫下：「徐熙媛是最閃亮的星星，永遠照亮台灣娛樂圈。」短短幾分鐘的悼念片段，讓許多網友形容是「金鐘60最動人的時刻」。

劉克襄以詩意語句撫慰眾人心靈。（三立提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法