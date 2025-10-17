金鐘60》沈春華頒獎急壞！超時笑虧「會得心臟病」楊貴媚比圈太可愛

頒獎人沈春華。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心盛大登場，「人文紀實節目獎」由客家電視台《活力新故鄉》奪下。該節目製作團隊人數眾多，領獎時全員熱情致詞，不少人輪番發言感謝觀眾與幕後團隊，畫面溫馨又熱鬧，不過致詞時間略長，讓全場笑聲不斷。

「人文紀實節目獎」由客家電視台《活力新故鄉》奪下。（新聞攝影組攝）

當頒獎人沈春華與楊貴媚在台上等待時，面對長達2分鐘的致詞畫面，沈春華忍不住笑著打趣：「好在我不是製作單位，不然我真的會得心臟病，剛才那個楊貴媚（手指）一直在劃圈！」她語氣幽默又專業，化解小小「超時插曲」，全場掌聲與笑聲齊響。

請繼續往下閱讀...

「金馬影后」楊貴媚坐在台下都忍不住替控時捏了一把冷汗，被沈春華爆料緊張到比劃圈手勢，畫面更拍到她更一邊苦笑，逗趣表情成為網友熱議焦點，許多觀眾在留言區笑稱，「沈春華太真實了」、「楊貴媚眼神超可愛」、「這一幕比頒獎還精彩」、「控時的心情我們都懂！」成功讓這段頒獎橋段成為金鐘60最具話題的「名場面」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法