（影）金鐘60》「大師兄」林智勝擔任金鐘頒獎人 預告下一步踏進演藝圈！

〔記者胡如虹／台北報導〕今年9月才剛從職棒味全龍引退的「大師兄」林智勝，今晚第一次擔任電視金鐘獎頒獎人，頒發最具人氣綜藝節目獎，表現沈穩又不失幽默，贏得網友一致肯定，他在頒獎時也特別提到他今天是「提前來實習」，說不定有一天他也能以運動節目入圍金鐘獎。預告引退後的他，有可能踏入演藝圈主持運動類型的實境節目。

「大師兄」林智勝第一次擔任電視金鐘獎頒獎人，頒發最具人氣綜藝節目獎。（三立提供）

林智勝頒獎時台風穩健，還預告了自己的下一步可能踏進演藝圈。（三立提供）

林智勝引退後，球迷都在期待他的下一步，今晚他在第60屆節目類金鐘獎擔任頒獎人，就像他在球場上的高人氣，頒發的就是最具人氣綜藝節目獎。第一次擔任頒獎人，他雖然看得起來有點緊張，在報獎項時，覺得自己說的不夠清楚，連講了兩次「最具人氣綜藝節目獎」，不過整體台風穩健，還預告了自己的下一步可能踏進演藝圈，並期待有一天也能入圍金鐘獎。

林智勝引退後，球迷都在期待他的下一步。（三立提供）

近年來有不少運動員成功轉戰演藝圈，棒球選手踏入演藝圈的有：曹佑寧以電影《KANO》出道並轉戰演員；郭泓志不但擔任《全明星運動會》的領隊，更憑藉《上船了各位！》與KID、胡宇威、蔡昌憲、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美等一同入圍第60屆節目類金鐘獎「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」。以「大師兄」林智勝的高人氣，從職棒引退後踏入演藝圈指日可待。

