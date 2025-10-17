金鐘60》阿達、陳漢典並肩出鏡！Lulu「唱到這句」導播神切畫面全場嗨爆

主持人Lulu黃路梓茵一人身兼主持與開場主角。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚在北流登場，主持人Lulu黃路梓茵一人身兼主持與開場主角，化身「大娛樂家」唱跳登場，用音樂劇方式帶觀眾穿越台灣綜藝六十年。

「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋端著檳榔籃登場，再現經典造型。（三立提供）

她以粉藍心型造型服現身大螢幕，俏皮喊出：「典禮開始囉！」隨著舞台轉場，Lulu換上金亮片外套重現《鑽石舞台》，又以西裝、白圍巾造型穿梭《黃金拍檔》、《小人物狂想曲》，接著「董月花」董至成濃妝登場。

「董月花」董至成（左2）重出江湖。（三立提供）

「福州伯」許效舜戴上紅帽登場，一句「架恐怖！」掀起全場回憶殺。（三立提供）

懷舊氣氛越演越烈，《歡樂假期》、《天天開心》輪番上場，「福州伯」許效舜戴紅帽登場，一句「架恐怖！」，掀起全場回憶殺。壓軸則是「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋手提檳榔籃合體現身，與Lulu共舞，最爆笑的是唱到「痞子痞子痞，啪子啪子啪，百戰百勝頂呱呱」時，鏡頭掃到台下阿達與陳漢典，這對「前任現任」並肩同坐，神情尷尬又逗趣，掀起全場笑浪。最後，Lulu在《康熙來了》螢幕下Rap收尾，唱出台灣綜藝六十年變遷，為金鐘60揭開最嗨序幕。

Lulu以Rap形式披露經典節目與藝人致敬元素。（三立提供）

