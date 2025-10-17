金鐘60》「大師兄」林智勝登金鐘舞台！自嘲「提前實習」驚呼比面對強投還緊張

「大師兄」林智勝驚喜現身金鐘60節目類頒獎典禮，擔任最具人氣綜藝獎的頒獎嘉賓。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大師兄」林智勝今（17日）驚喜現身金鐘60節目類頒獎典禮，他擔任最具人氣綜藝獎的頒獎嘉賓，在台上打趣稱自己是「提前來實習」，「從球場走到金鐘獎舞台是很特別的經驗，會不會將來有機會以運動節目上台」。這是他第一次擔任頒獎人，過程中幾度口吃，他害羞喊：「不好意思第一次來。」

林智勝回顧過往的棒球生涯，直呼面對再強的投手，好像都沒有典禮緊張。（三立提供）

林智勝回顧過往的棒球生涯，笑說：「面對再強的投手，好像都沒有典禮緊張，因為台下坐著很多我在電視機裡面看到的明星，因為都走出螢幕。」他說打球這麼多年，人人喊他一聲「大師兄」，但其實他的體會是，「要獲得球迷的支持與喜愛，除了努力訓練、累積實力外，帶給大家的感動、快樂的激勵，這一點跟綜藝節目很像，綜藝用創意和歡笑陪伴著觀眾，就像球員用汗水拚勁點燃球迷的熱情，所以由我來頒發最具人氣綜藝獎，我也覺得特別有意義」，他認為這個獎項跟打球一樣，得靠團隊一起努力，獎項最後由客家電視台的《廚師的迫降：客家廚房》奪得，Super Junior利特也成首位得金鐘獎的韓星。

林智勝認為最具人氣綜藝獎跟打球一樣，得靠團隊一起努力。（三立提供）

