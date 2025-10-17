自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》SJ利特加持成功！《廚師的迫降》打敗《玩很大》拿下人氣獎

Super Junior隊長利特因為正在南美洲進行巡演而無法親自到場。（寬寬整合行銷提供）Super Junior隊長利特因為正在南美洲進行巡演而無法親自到場。（寬寬整合行銷提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，今年「最具人氣綜藝節目獎」由新節目《廚師的迫降：客家廚房》拿下，主持群為利特、李元日、溫昇豪、江宏傑、韓國女生Judy、許念慈Nien。除了來自韓國的導演特別在台上致詞、預告節目第二季將在12月播出外，其中Super Junior隊長利特因為正在南美洲進行巡演而無法親自到場，不過他已事先錄好得獎感言，在台上播放。利特在影片中說道：「這次多虧在台灣的E.L.F.支持，才有機會拿下人氣獎，未來也會努力也會繼續在節目上努力。」

金鐘60》SJ利特加持成功！《廚師的迫降》打敗《玩很大》拿下人氣獎「最具人氣綜藝節目獎」由新節目《廚師的迫降：客家廚房》拿下。（三立提供）

金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」這次來到第四年，過去《綜藝玩很大》拿了兩座，《飢餓遊戲》拿了一座，玩粉和飢餓粉都每年都相當努力在投票，主持人們也會透過直播與粉絲互動、拉票。而今年前者在初選票數位居冠軍，後者緊追在後，《廚師的迫降：客家廚房》則排在第三。怎料到了決選，《廚師的迫降：客家廚房》票數突暴增，總票數來到7萬8，強勢擠掉原本遙遙領先的《綜藝玩很大》，還整整多了他們3萬多票，成功以新節目之姿拿下今年人氣獎。

此外，值得注意的是，今年人氣獎邀請到棒球選手「大師兄」、中職傳奇球星林智勝擔任頒獎人，他表示今年這個獎跟打棒球一樣，需要凝聚團隊的力量，過程中還不斷說「ok嗎」，雖然他似乎對這樣的頒獎典禮場合有些陌生，不過也意外說出一些綜藝梗。

今年人氣獎入圍者包括《廚師的迫降：客家廚房》、《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《天才衝衝衝》、《嗨！營業中》。

