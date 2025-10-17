金鐘60》開場引共鳴！Lulu領軍《大娛樂家》致敬 「電視黃金年代」

Lulu開場以Rap形式披露經典節目與藝人致敬元素。（三立提供）



〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心隆重登場，「大娛樂家」作為開場壓軸演出驚艷現場，由主持人「Lulu」黃路梓茵領軍，以歌舞與懷舊元素致敬台灣電視綜藝發展史。此段演出重現多部經典節目畫面，瞬間引發觀眾集體回憶與情緒共鳴。

Lulu開場以Rap形式披露經典節目與藝人致敬元素，歌詞中藏有《康熙來了》、大小S等橋段，引導舞台走入綜藝時代脈絡，她的這段開場表演，不僅融合音樂與致敬，更以串場態度承接整場典禮。

檳榔姐妹花、董月花、福州伯等經典角色均重返舞台。（三立提供）

在舞台重現環節中，包括檳榔姐妹花、董月花、福州伯等經典角色均重返舞台，與Lulu一同演繹那些年觀眾熟悉的節目橋段，形成時代交錯的視覺與情感張力。

一經播出，網友與觀眾紛紛在社群、直播平台留言「童年回來了」、「淚水不自覺潰堤」、「那是我們一家人看的綜藝記憶！」許多人更表示，這段演出比頒獎環節更觸動心弦，成為金鐘60最感性的開場。

