金鐘60》小S臨時缺席紅毯！派翠克曝她後台狀態「像小朋友」

小S缺席紅毯，《小姐不熙娣》由派翠克與節目製作人B2共同現身。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，紅毯星光閃耀，不少藝人紛紛亮相。不過，最引人注目的，莫過於在2月痛失親姊大S（徐熙媛）後就鮮少公開露面的小S（徐熙娣）。她今年以《小姐不熙娣》入圍「綜藝節目主持人獎」，原定將與搭檔派翠克一同走紅毯，但最終派翠克卻是與節目製作人B2共同現身，掀起外界關注。

派翠克透露其實在後台已經遇到小S。（新聞攝影組攝）

派翠克笑說：「我是突然收到通知，說要跟一個頭髮比S還長的人走紅毯！」他透露，其實在後台已經遇到小S，「她看到我剪短頭髮，還嚇了一跳，狀態超好、像個小朋友一樣，大家等等看到她一定會被嚇到！」他說這也是兩人相隔半年多後再度見面，他也期待今晚小S與蔡康永在典禮上的「康熙合體」畫面。

對於小S臨時不走紅毯的原因，派翠克語帶保留，只表示是「臨時決定」。製作人B2則笑著補充說大家平常聊天都不太講感性話，「她剛看到我還笑笑問我怎麼變胖了。」表示這樣輕鬆的互動就是他們之間最自然的鼓勵方式。

對於小S臨時不走紅毯的原因，派翠克語帶保留。（新聞攝影組攝）

至於小S何時會回歸節目《小姐不熙娣》？B2透露：「我只有問過她一次，她說等她準備好了就會回來。」他也樂觀表示，也許這次她在金鐘60與蔡康永再度同台，會加快她重返主持崗位的步伐。

