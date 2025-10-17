（影）金鐘60》Lulu遇修羅場！老公陳漢典、舊愛阿達坐鄰座 全場笑瘋

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心盛大登場，「Lulu」黃路梓茵擔任典禮主持人，全場焦點除落在她穩健表現外，另一大亮點則是「2位男主角」的座位安排，即是老公陳漢典與舊愛阿達竟被安排在鄰座，畫面曝光後瞬間引爆全場話題，網友笑喊：「這比頒獎還刺激！」、「製作單位太懂效果了！」

「Lulu」黃路梓茵擔任典禮主持人。（三立提供）

典禮進行期間，攝影鏡頭多次帶到台下畫面，陳漢典與阿達被捕捉到坐在彼此隔壁位置，2人表情略顯尷尬卻仍維持微笑，互動自然卻氣氛微妙。Lulu在台上主持時全程保持專業，絲毫未受「座位話題」影響，但眼尖網友依然狂刷留言「主持人老公＋前男友同框太狂了！」、「金鐘現場有種修羅場感！」

畫面一出，網路立即暴動留言區被「太有戲了」、「導播懂效果」、「這段比頒獎還精彩」刷爆。有粉絲笑稱，「Lulu今晚拿下主持人獎不是最猛的，她的人生就是綜藝節目！」也有人留言：「陳漢典淡定、阿達從容，三人都好專業。」這場意外的「現場修羅場」讓網友大呼，「真·金鐘名場面」，成為典禮最熱議一幕。

