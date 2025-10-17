金鐘60》六棒紅毯臨時不受訪！小煜突露肌現身：我代表大家

《不在我的世界當勇者》團隊氣勢強勢登場。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《不在我的世界當勇者》今年在第60屆金鐘獎大放異彩，一舉入圍「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」、「燈光獎」與「美術設計獎」，氣勢強勁。節目主持群胡宇威、「大霈」李霈瑜、楊奇煜（小煜）、林莎，以及成員郭芝吟、文姿云、喬瑟夫與超認真少年，今（17日）盛裝出席金鐘節目類紅毯，主持群一字排開氣場滿分，大霈一襲藍色絕美長禮服現身，瞬間成為現場焦點，挑戰紅毯第一美的野心不小。

大霈藍裙仙氣壓場。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》胡宇威。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》林莎。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》郭芝吟。（新聞攝影組攝）

小煜在這次入圍名單中「分身交戰」，他除了參與《不在我的世界當勇者》，也以《來吧！哪裡怕》入圍，被問及勝率，他笑說比別人多20%的機率，很幸運入圍兩個獎項。不過《來吧！哪裡怕》臨時取消紅毯受訪，小煜露出一頭霧水的樣子表示：「不知道，走完之後就去換衣服了。」不過他也大方說可以代替六棒發言。

小煜代替「六棒」受訪，笑稱「我代表大家發言」。（新聞攝影組攝）

至於被問到是否關注威廉新聞，小煜語氣平靜地回：「有看到。他的事情就等判決吧，還有很多事要經歷。」事實上，「六棒」全員都未服兵役，他則再次強調自己早已說明過狀況；當記者追問王子時，他淡淡回應：「那你要去問他。」

