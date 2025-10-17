自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》六棒紅毯臨時不受訪！小煜突露肌現身：我代表大家

《不在我的世界當勇者》團隊氣勢強勢登場。（新聞攝影組攝）《不在我的世界當勇者》團隊氣勢強勢登場。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《不在我的世界當勇者》今年在第60屆金鐘獎大放異彩，一舉入圍「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」、「燈光獎」與「美術設計獎」，氣勢強勁。節目主持群胡宇威、「大霈」李霈瑜、楊奇煜（小煜）、林莎，以及成員郭芝吟、文姿云、喬瑟夫與超認真少年，今（17日）盛裝出席金鐘節目類紅毯，主持群一字排開氣場滿分，大霈一襲藍色絕美長禮服現身，瞬間成為現場焦點，挑戰紅毯第一美的野心不小。

大霈藍裙仙氣壓場。（新聞攝影組攝）大霈藍裙仙氣壓場。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》胡宇威。（新聞攝影組攝）《不在我的世界當勇者》胡宇威。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》林莎。（新聞攝影組攝）《不在我的世界當勇者》林莎。（新聞攝影組攝）

《不在我的世界當勇者》郭芝吟。（新聞攝影組攝）《不在我的世界當勇者》郭芝吟。（新聞攝影組攝）

小煜在這次入圍名單中「分身交戰」，他除了參與《不在我的世界當勇者》，也以《來吧！哪裡怕》入圍，被問及勝率，他笑說比別人多20%的機率，很幸運入圍兩個獎項。不過《來吧！哪裡怕》臨時取消紅毯受訪，小煜露出一頭霧水的樣子表示：「不知道，走完之後就去換衣服了。」不過他也大方說可以代替六棒發言。

小煜代替「六棒」受訪，笑稱「我代表大家發言」。（新聞攝影組攝）小煜代替「六棒」受訪，笑稱「我代表大家發言」。（新聞攝影組攝）

至於被問到是否關注威廉新聞，小煜語氣平靜地回：「有看到。他的事情就等判決吧，還有很多事要經歷。」事實上，「六棒」全員都未服兵役，他則再次強調自己早已說明過狀況；當記者追問王子時，他淡淡回應：「那你要去問他。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中