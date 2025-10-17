自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧法會吸2萬人觀看！中國網友爬牆感謝：可悲無法體面告別

孫德榮主辦于朦朧的法會。（孫腫來了提供）孫德榮主辦于朦朧的法會。（孫腫來了提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫德榮為中國男星于朦朧舉行的「悼兒朦朧安靈收魂法會」今（17日）在板橋新月會館舉行，吸引上百名粉絲現身悼念，線上也有2萬多人在線觀看。現場氣氛雖莊重嚴肅，但最後為粉絲發送代表于朦朧的「魚氣球」，象徵「帶于回家」，為儀式畫下圓滿句點。

于朦朧法會現場有許多「魚氣球」。（翻攝自YouTube）于朦朧法會現場有許多「魚氣球」。（翻攝自YouTube）

于朦朧的照片選用他生前露出燦笑的模樣，讓人看了相當不捨，現場還有粉絲忍不住哭了，拿著衛生紙不停拭淚。孫德榮昨坦言，自己身體不好，雖然舉辦法會吃力不討好，「但因為他一句爸爸，我好像沒辦法不做，不做好像很對不起自己。」孫德榮以一個父親、長輩的立場，希望于朦朧能快樂、自由的唱歌跳舞，送于朦朧無罣礙的到西方極樂世界，以等待下一次輪迴。

于朦朧燦笑的照片，令人不捨。（孫腫來了提供）于朦朧燦笑的照片，令人不捨。（孫腫來了提供）

整個法會大約為5小時半，孫德榮從未離開，他更下跪，祈求老天爺將于朦朧的魂魄帶到新月會館，「接受這個沒有用的爸爸幫你做的祈福法會。」孫德榮表情哀戚，行動還需要人幫忙攙扶，他表示法會圓滿結束後，就不再對于朦朧一事發表意見。

許多粉絲參加于朦朧的法會。（孫腫來了提供）許多粉絲參加于朦朧的法會。（孫腫來了提供）

于朦朧法會在孫德榮的頻道上直播，超過2萬人在線上觀看，更有中國網友以簡體字留言，「感謝心愛與正義的台灣民眾，大陸的我們目前沒辦法與他體面地告別，真的很可悲。真相還未昭彰，正義還沒到來，我們還要繼續奮戰。」

于朦朧法會在新月會館舉行。（孫腫來了提供）于朦朧法會在新月會館舉行。（孫腫來了提供）

