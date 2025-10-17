金鐘60》掰了福原愛4年！江宏傑叩關主持人獎「父愛形象炸裂」全場尖叫

江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心隆重登場，江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，可說是主持界的一匹黑馬。這也是江宏傑在與福原愛離婚滿4年後，以全新身分叩關金鐘，展現從運動員到主持人的華麗轉型。

江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）

江宏傑2021年與日本前桌球天后福原愛正式結束5年婚姻，恢復單身後人氣不減反增，近年透過綜藝與主持累積好口碑，節目中他不靠誇張效果，反以真誠對話與溫暖笑容打動觀眾，私下的他更是父愛爆棚，完美形象深植人心，從帶小孩、做菜、分享親子互動，到溫柔化解嘉賓情緒，都讓網友盛讚「他真的有在用心生活」、「江宏傑比以前更發光」。

典禮當晚，《廚師的迫降：客家廚房》劇組現身紅毯時，現場粉絲高喊「爸爸加油！」、「江宏傑金鐘加油！」留言區更洗版「福原愛錯過最好男人」、「父愛代表走金鐘！」不論是否抱回獎座，江宏傑早已以誠懇態度與堅韌形象，成為本屆金鐘最受關注的暖心代表。

