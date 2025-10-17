自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》掰了福原愛4年！江宏傑叩關主持人獎「父愛形象炸裂」全場尖叫

江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心隆重登場，江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，可說是主持界的一匹黑馬。這也是江宏傑在與福原愛離婚滿4年後，以全新身分叩關金鐘，展現從運動員到主持人的華麗轉型。

江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）江宏傑攜手温昇豪、韓籍料理達人Judy以《廚師的迫降：客家廚房》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」。（新聞攝影組攝）

江宏傑2021年與日本前桌球天后福原愛正式結束5年婚姻，恢復單身後人氣不減反增，近年透過綜藝與主持累積好口碑，節目中他不靠誇張效果，反以真誠對話與溫暖笑容打動觀眾，私下的他更是父愛爆棚，完美形象深植人心，從帶小孩、做菜、分享親子互動，到溫柔化解嘉賓情緒，都讓網友盛讚「他真的有在用心生活」、「江宏傑比以前更發光」。

典禮當晚，《廚師的迫降：客家廚房》劇組現身紅毯時，現場粉絲高喊「爸爸加油！」、「江宏傑金鐘加油！」留言區更洗版「福原愛錯過最好男人」、「父愛代表走金鐘！」不論是否抱回獎座，江宏傑早已以誠懇態度與堅韌形象，成為本屆金鐘最受關注的暖心代表。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中