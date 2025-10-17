金鐘60》吳宗憲親吐「破例走紅毯」原因 Lulu、陳漢典被拱得獎就要親嘴

陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲一同在金鐘紅毯亮相。（新聞攝影組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚（17日）盛大登場，最受矚目的主持人Lulu（黃路梓茵）一開場就甜蜜勾著未婚夫陳漢典亮相，宛如提前預演明年的婚禮。兩人身旁還有《綜藝大熱門》搭檔、被封為「月老」的吳宗憲，一同走上紅毯，場面溫馨又歡樂。3人走完紅毯後也走到媒體前大方受訪，吳宗憲透露今年會特別走紅毯的原因。

吳宗憲已多年未踏上金鐘紅毯，這次特別現身力挺「大熱門CP」。（新聞攝影組攝）

值得一提的是，吳宗憲已多年未踏上金鐘紅毯，這次為了「大熱門CP」特別抽空出席，盛裝現身力挺，吸引全場目光。吳宗憲笑說：「Lulu打電話給我，我剛好在現場，沒看清楚就先答應，結果是叫我陪她走紅毯！」Lulu則打趣補一句：「憲哥嘴巴說不要，但身體很誠實！」吳宗憲也透露，自己很久沒參加金鐘紅毯，今年意義非凡，不僅要祝福這對新人，也想為金鐘60週年添彩。他笑說：「以前都說不要得獎，今年衝著他們的終身大事，我不客氣了，一定要把獎拿下來！」

現場氣氛熱烈，吳宗憲突然開玩笑cue身旁的Lulu：「真的沒有著床！」讓全場爆笑。Lulu急忙澄清：「真的沒有懷孕啦！」陳漢典也笑回：「大家真的不要再猜了，我自己都懷疑，回家還會問她是不是真的有懷孕！」

陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲一同在金鐘紅毯亮相。（新聞攝影組攝）

談到合作多年的情誼，吳宗憲感性表示：「《綜藝大熱門》12年了，今年也停播，我們今晚能一起在金鐘共襄盛舉，也算是一個售後服務。」他誇讚陳漢典是「零負評男藝人」，並讚Lulu與他天作之合。當被問到若得獎，陳漢典、Lulu是否要親嘴慶祝？吳宗憲笑說：「這一定要的！」下一秒又搞笑補刀：「我們三個人互親！」全場再度笑翻。

陳漢典與Lulu紅毯甜蜜合體成最大驚喜。（新聞攝影組攝）

訪問結束時，Lulu因裙擺過長被卡住，低頭整理時，陳漢典立刻伸手扶著她，貼心舉動讓全場直呼甜翻。其實他原本表示不會與Lulu一同走紅毯，節目流程上也寫著兩人分開登場，沒想到最終牽手亮相，浪漫登場成為最大驚喜。

