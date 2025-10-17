自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》接班Lulu！木木執掌紅毯主持台風穩健 全網讚爆「新一代女主持誕生」

本屆典禮由夏和熙（左）與新生代主持人「木木」林葦妮聯手主持。（新聞攝影組攝）本屆典禮由夏和熙（左）與新生代主持人「木木」林葦妮聯手主持。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚在台北流行音樂中心登場，本屆典禮由夏和熙與新生代主持人「木木」林葦妮聯手主持。木木第2度挑戰金鐘典禮星光紅毯主持，一出場就展現穩健台風與自然反應，被網友激讚「氣場超像Lulu」、「根本是下一個Lulu！」短短數分鐘即登上熱搜，成為典禮最大黑馬。

木木主持紅毯被網友讚爆。（新聞攝影組攝）木木主持紅毯被網友讚爆。（新聞攝影組攝）

木木在開場段落與夏和熙默契十足，對答俐落、節奏掌握得宜，讓不少觀眾驚呼「第一次主持就這麼穩」、「口條太乾淨了」、「Lulu接班人無誤！」網友們更紛紛在留言區狂刷力挺，「她真的有Lulu那種親和力」、「笑起來超像Lulu剛出道時」、「未來女主持的希望就在這」。

木木主持紅毯被網友讚爆。（新聞攝影組攝）木木主持紅毯被網友讚爆。（新聞攝影組攝）

紅毯進行間，木木不但全程保持專業狀態，還多次即時救場、接話自然，切換台語更是流利，完全不輸擁有多年閱歷的主持人，網友推爆「她讓金鐘舞台多了新鮮感」、「有Lulu的影子卻又有自己風格」、「金鐘最亮眼的不是入圍者，是木木！」、「下一個Lulu誕生！」顯見演藝圈主持新勢力崛起。

