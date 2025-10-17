（影）金鐘60》吳宗憲當眾調侃Lulu陳漢典 「在我眼皮底下搞一起」全場笑瘋

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚熱鬧登場，《綜藝大熱門》雖已停播，主持群吳宗憲、「Lulu」黃路梓茵與陳漢典仍以超強默契入圍「綜藝節目主持人獎」，再掀討論熱潮。吳宗憲一登場便語出驚人，爆料「他們在我眼皮底下搞在一起！」笑翻全場，也讓這組昔日黃金搭檔成為紅毯最受矚目的焦點。

主持群吳宗憲、「Lulu」黃路梓茵與陳漢典。（新聞攝影組攝）

「Lulu」黃路梓茵與陳漢典。（新聞攝影組攝）

本屆典禮星光紅毯由夏和熙與「木木」林葦妮聯手主持，Lulu入圍的同時也是典禮主持人，她身穿淡粉色禮服登場，優雅中帶著甜蜜氣息，親暱挽著老公陳漢典的手，一同與「月老」吳宗憲踏上紅毯。面對媒體關心，Lulu甜笑回應「不管有沒有得獎，我都已經得到最大獎，就是愛我的老公。」陳漢典則害羞接話，「我主持12年，最大的獎就是黃路梓茵。」粉紅氣氛瞬間填滿全場。

對於《綜藝大熱門》入圍，吳宗憲感性表示，「12年來我對這節目沒有一句怨言。」也笑說與2人的默契早已超越言語，「我們不用眼神交流就知道對方要接什麼哏。」甚至爆料抖出「他們在我眼皮底下搞在一起！」現場笑聲與掌聲不斷，網友紛紛留言，「3人同框太感動」、「《大熱門》真的該復活」，讓停播節目在金鐘之夜再度成為全場話題王。

