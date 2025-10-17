劉雨柔氣炸 發千字文怒嗆「欠教訓」

女星劉雨柔（右）今年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔今年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母，迎來寶貝女兒「小花生」，當媽之後的劉雨柔也經常在社群分享育兒點滴。今（17）劉雨柔暴怒發一篇長達1332字的文章，並大喊：「我受不了了」。

劉雨柔表示：不完全是我自己遇到的事，只是這段時間累積下來，一堆光怪陸離、摸不著頭緒的事，讓她不說會內耗到死。她好奇為什麼有人一看到新生兒，特別是才出生1、2個月的娃娃，一直要小寶寶叫人，她直言：「先不管是什麼稱呼，他才剛出生，除了哭，什麼也不會講。就算要叫，那也是先叫爸爸、媽媽或長時間主要照顧他的人，為什麼會輪到你？叫你要幹嘛？」

劉雨柔在網路發長文怒嗆育嬰魔人。（翻攝自臉書）

更讓劉雨柔受不了的是，孩子已經哭到沒聲音，還硬是抱在懷中，不交給主要照顧者，更對著小寶寶說：「你要幹嘛」。劉雨柔整個大抓狂說：「（真的不要逼人罵你三字經）他如果開口告訴你要幹嘛，我會馬上帶他去廟裡，這肯定是邪靈附體，是鬼娃恰吉再世」。她認為自己花錢跑醫院、找定醫師回診，都是為了瞭解寶寶狀況，到適當階段，醫師自然會告知父母要調整什麼，劉雨柔強調：因為人家是「專業」，並不想聽任何自以為是的「建議」。

劉雨柔呼籲真的不要在新手媽媽面前當育嬰魔人，媽媽跟孩子一樣都需要成長過程。（翻攝自臉書）

劉雨柔還提到，有些人被忽視之後，竟說「媽媽難搞」，氣得她說「去你家當媳婦才可憐，小孩肯定逃不過妳的魔抓（爪），而且你的意見，我聽了沒有一項覺得有參考價值」。她呼籲真的不要在新手媽媽面前當育嬰魔人，媽媽跟孩子一樣都需要成長過程，有些人只會下指導棋，還在旁酸言酸語。劉雨柔嗆聲：「難道他一出生就要學會調鬧鐘？天還沒亮陪你去跳外丹功？還是自己去賣場買奶粉？這問問題的思維邏輯到底是什麼？一定要把氣氛搞的這麼尷尬嗎？」

劉雨柔呼籲大家尊重孩子的媽媽，也不要用長輩名義欺壓一個媽媽。（翻攝自臉書）

另外，劉雨柔也舉例有些不熟的親戚，一開口就問喝母奶還是奶粉？讓她覺得很沒禮貌，反問：「喝什麼跟你有什麼關係嗎？你是還有母乳可以擠來分享還是要贊助小孩奶粉錢？」更誇張的是，回答餵母奶對方就問奶量夠嗎？回答喝奶粉，又反問怎麼不親餵母奶，對寶寶身體好，讓劉雨柔覺得這些問題單純只是想洗媽媽臉。她呼籲大家尊重孩子的媽媽，也不要用長輩名義欺壓一個媽媽「小孩不屬於你，更不需要由你來支配。你的無知跟無理就是欠人教訓，跟捷運上覺得博愛座是他專屬的老人一樣可惡」！

