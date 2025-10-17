自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉雨柔氣炸 發千字文怒嗆「欠教訓」

女星劉雨柔（右）今年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母。（翻攝自臉書）女星劉雨柔（右）今年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔今年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母，迎來寶貝女兒「小花生」，當媽之後的劉雨柔也經常在社群分享育兒點滴。今（17）劉雨柔暴怒發一篇長達1332字的文章，並大喊：「我受不了了」。

劉雨柔表示：不完全是我自己遇到的事，只是這段時間累積下來，一堆光怪陸離、摸不著頭緒的事，讓她不說會內耗到死。她好奇為什麼有人一看到新生兒，特別是才出生1、2個月的娃娃，一直要小寶寶叫人，她直言：「先不管是什麼稱呼，他才剛出生，除了哭，什麼也不會講。就算要叫，那也是先叫爸爸、媽媽或長時間主要照顧他的人，為什麼會輪到你？叫你要幹嘛？」

劉雨柔在網路發長文怒嗆育嬰魔人。（翻攝自臉書）劉雨柔在網路發長文怒嗆育嬰魔人。（翻攝自臉書）

更讓劉雨柔受不了的是，孩子已經哭到沒聲音，還硬是抱在懷中，不交給主要照顧者，更對著小寶寶說：「你要幹嘛」。劉雨柔整個大抓狂說：「（真的不要逼人罵你三字經）他如果開口告訴你要幹嘛，我會馬上帶他去廟裡，這肯定是邪靈附體，是鬼娃恰吉再世」。她認為自己花錢跑醫院、找定醫師回診，都是為了瞭解寶寶狀況，到適當階段，醫師自然會告知父母要調整什麼，劉雨柔強調：因為人家是「專業」，並不想聽任何自以為是的「建議」。

劉雨柔呼籲真的不要在新手媽媽面前當育嬰魔人，媽媽跟孩子一樣都需要成長過程。（翻攝自臉書）劉雨柔呼籲真的不要在新手媽媽面前當育嬰魔人，媽媽跟孩子一樣都需要成長過程。（翻攝自臉書）

劉雨柔還提到，有些人被忽視之後，竟說「媽媽難搞」，氣得她說「去你家當媳婦才可憐，小孩肯定逃不過妳的魔抓（爪），而且你的意見，我聽了沒有一項覺得有參考價值」。她呼籲真的不要在新手媽媽面前當育嬰魔人，媽媽跟孩子一樣都需要成長過程，有些人只會下指導棋，還在旁酸言酸語。劉雨柔嗆聲：「難道他一出生就要學會調鬧鐘？天還沒亮陪你去跳外丹功？還是自己去賣場買奶粉？這問問題的思維邏輯到底是什麼？一定要把氣氛搞的這麼尷尬嗎？」

劉雨柔呼籲大家尊重孩子的媽媽，也不要用長輩名義欺壓一個媽媽。（翻攝自臉書）劉雨柔呼籲大家尊重孩子的媽媽，也不要用長輩名義欺壓一個媽媽。（翻攝自臉書）

另外，劉雨柔也舉例有些不熟的親戚，一開口就問喝母奶還是奶粉？讓她覺得很沒禮貌，反問：「喝什麼跟你有什麼關係嗎？你是還有母乳可以擠來分享還是要贊助小孩奶粉錢？」更誇張的是，回答餵母奶對方就問奶量夠嗎？回答喝奶粉，又反問怎麼不親餵母奶，對寶寶身體好，讓劉雨柔覺得這些問題單純只是想洗媽媽臉。她呼籲大家尊重孩子的媽媽，也不要用長輩名義欺壓一個媽媽「小孩不屬於你，更不需要由你來支配。你的無知跟無理就是欠人教訓，跟捷運上覺得博愛座是他專屬的老人一樣可惡」！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中