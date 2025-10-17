自由電子報
娛樂 最新消息

（影）「Uncle補不補」黃立成加密貨幣慘虧17億 曬黑白照

黃立成（左）在社群平台曬出黑白照片，圖右為趙正平。（翻攝自Threads）黃立成（左）在社群平台曬出黑白照片，圖右為趙正平。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成近期傳出靠HYPE賺進650萬美元（約新台幣1.95億元），獲得「幣圈傳奇」稱號。沒想到美夢太短，隨著加密貨幣市場的腥風血雨，黃立成連續2次爆倉，身為幣圈傳奇的他倒賠17億台幣，人生瞬間變黑白，近日網友好奇問他「Uncle今天還要補嗎？」，今（17）他本人曬出黑白照片並引用過去電影台詞巧回：「補三小」。

麻吉大哥黃立成投資加密貨幣得到「幣圈傳奇」封號。（翻攝自X）麻吉大哥黃立成投資加密貨幣得到「幣圈傳奇」封號。（翻攝自X）

昨才曬出在游泳池畔開心游泳的黃立成，自嘲的曬出一段自己游泳翻出泳池的短片，心情似乎未受影響。今日凌晨加密貨幣又出現大變動，網友躁動開始瘋狂cue他「Uncle補起來」、「Uncle今天還要補嗎？」黃立成透過社群平台發文，貼出過去在《殺手．歐陽盆栽》的黑白照，並附上經典台詞。

黃立成（左）在社群平台曬出黑白照片，圖右為趙正平。（翻攝自Threads）黃立成（左）在社群平台曬出黑白照片，圖右為趙正平。（翻攝自Threads）

他在發文曬照並附文「骯扣，哩春幾枝懶覺啊，補三小」、「Yeah～叫娜娜貴來，挖齁伊給丟」，解釋這都是當初在歐陽盆栽即興演出的台詞，更反問網友「屌不屌」。



