段慧琳馬祖徒步朝聖「走到腳底起泡」！拜遍當地媽祖廟

〔記者林欣穎／台北報導〕段慧琳主持民視行腳節目《Go Go Taiwan》這回攜手主播魏華萱，一同前進馬祖群島進行三天兩夜的「跳島徒步朝聖」，不只腳底起水泡、還走遍超過5間媽祖廟，甚至走進軍事遺址與天然奇景，兩位健腳戶外咖笑說：「這集節目是耐力運動＋修心體驗＋戰地逃生訓練，島與島之間不只跳島，還有信仰與時間的穿越感！」

段慧琳攜手主播魏華萱，一同前進馬祖群島。（民視提供）

節目從南竿福澳港出發，一路拜碼頭、訪媽祖，在「馬祖境天后宮」虔誠起步。節目特別導入「島嶼淨行護照」概念，讓徒步旅行者邊走邊蓋章收集，每一站都是身心沉澱。

段慧琳感性表示：「我們不是在走地圖，是在走一段段歷史的縫隙，把馬祖的靈魂一格一格拼起來。」媽祖廟庇佑眾生，有時信眾也會向媽祖求子，問起段慧琳以及魏華萱有沒有順便祈求下一胎？兩位好姊妹竟不約而同表示：「一個小孩就太累人了，下一胎先緩緩。」

徒步之餘，兩人也造訪軍事基地「大漢據點」與「北海坑道」，並乘上搖櫓船深入地底通道，段慧琳笑說：「剛剛還在拜媽祖，現在直接變軍事風。」

節目最震撼畫面莫過於西莒「方塊海」現身，海面上神秘規律的波紋，如棋盤般排列，被譽為全世界唯二的自然奇觀。

兩位主持人看傻眼，大叫：「這不是PS的嗎？竟然是真的？」除了方塊海，還有潮間帶奇景「犀牛嶼」、綠意隧道「有容路」、古戰場「菜浦澳」，馬祖美景美食與故事全包，讓觀眾一次飽覽馬祖的剛與柔。

