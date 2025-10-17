自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

段慧琳馬祖徒步朝聖「走到腳底起泡」！拜遍當地媽祖廟

〔記者林欣穎／台北報導〕段慧琳主持民視行腳節目《Go Go Taiwan》這回攜手主播魏華萱，一同前進馬祖群島進行三天兩夜的「跳島徒步朝聖」，不只腳底起水泡、還走遍超過5間媽祖廟，甚至走進軍事遺址與天然奇景，兩位健腳戶外咖笑說：「這集節目是耐力運動＋修心體驗＋戰地逃生訓練，島與島之間不只跳島，還有信仰與時間的穿越感！」

段慧琳攜手主播魏華萱，一同前進馬祖群島。（民視提供）段慧琳攜手主播魏華萱，一同前進馬祖群島。（民視提供）

節目從南竿福澳港出發，一路拜碼頭、訪媽祖，在「馬祖境天后宮」虔誠起步。節目特別導入「島嶼淨行護照」概念，讓徒步旅行者邊走邊蓋章收集，每一站都是身心沉澱。

段慧琳感性表示：「我們不是在走地圖，是在走一段段歷史的縫隙，把馬祖的靈魂一格一格拼起來。」媽祖廟庇佑眾生，有時信眾也會向媽祖求子，問起段慧琳以及魏華萱有沒有順便祈求下一胎？兩位好姊妹竟不約而同表示：「一個小孩就太累人了，下一胎先緩緩。」

徒步之餘，兩人也造訪軍事基地「大漢據點」與「北海坑道」，並乘上搖櫓船深入地底通道，段慧琳笑說：「剛剛還在拜媽祖，現在直接變軍事風。」

節目最震撼畫面莫過於西莒「方塊海」現身，海面上神秘規律的波紋，如棋盤般排列，被譽為全世界唯二的自然奇觀。

兩位主持人看傻眼，大叫：「這不是PS的嗎？竟然是真的？」除了方塊海，還有潮間帶奇景「犀牛嶼」、綠意隧道「有容路」、古戰場「菜浦澳」，馬祖美景美食與故事全包，讓觀眾一次飽覽馬祖的剛與柔。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中