娛樂 最新消息

韓國天團BLACKPINK還沒到！SHINee隊長溫流先落地高雄

溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕韓國女子天團BLACKPINK將於明18、19日2度站上高雄國家體育場開唱（世運主場館），讓許多歌迷粉絲搶票一睹偶像風采，BLACKPINK預計今晚抵達高雄國際機場，但下午14點左右就有不少粉絲率先抵達機場守候，而他們是在等待的另一位韓星SHINee隊長溫流，溫流展開全新世界巡演，溫流此次也帶著「PERCENT」為主題回到港都高雄開唱，將於明天10月18日登上高雄流行音樂中心，帶來結合Live Band與視覺設計的高規格演出。

不少韓星溫流的粉絲歌迷，提早抵達機場接機。（記者李惠洲攝）不少韓星溫流的粉絲歌迷，提早抵達機場接機。（記者李惠洲攝）

溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）

不少粉絲提早在大廳等候，當韓星溫流走出入境大廳，在場的粉絲用韓文呼喊溫流，溫流也大方地一路從入境大廳跟粉絲揮手致意，並未停留與紛絲互動，一路由工作人員的維護下搭上保母車離開。粉絲們迎接完SHINee溫流後，紛紛繼續待在機場等候，入境壓軸則是晚上的天團BLACKPINK，也很許多粉絲興奮不已。

溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）

溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）溫流走出入境大廳，看到許多粉絲接機，一路展現迷人微笑與粉絲們揮手致意。（記者李惠洲攝）

溫流並未停留與粉絲互動。（記者李惠洲攝）溫流並未停留與粉絲互動。（記者李惠洲攝）

