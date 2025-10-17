自由電子報
娛樂 最新消息

女團隊長變「恐怖擔當」！頌樂《咒你》大噴血嚇壞劇組

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國驚悚新片《咒你》集結多組人氣卡司與女團成員出演，「MAMAMOO」隊長頌樂首次挑戰電影，就扛下恐怖片主角，飾演搬進鄉村小鎮、夢想成為作家的女子，卻意外捲入神木詛咒。她笑說拍攝過程「氣氛詭異到連巫覡都勸我們先祭拜」。

頌樂說拍攝《咒你》氣氛詭異，巫覡都勸他們先祭拜。（華映提供）頌樂說拍攝《咒你》氣氛詭異，巫覡都勸他們先祭拜。（華映提供）

電影由新一代恐怖片導演洪源基執導，以「買賣鬼魂」的禁忌市場為題，揭露人性在慾望與恐懼之間的極限掙扎。導演為追求真實氛圍，特地找來巫覡（巫師、靈媒）指導，對方看到片中那棵神木便直言：「這地方的祖靈早已離開，必須先舉行祭祀。」劇組依言進行儀式，這句警語更成為飾演巫覡的演員元炫埈的經典台詞：「大家都離開了，只剩空殼。」

頌樂在《咒你》有多場血腥戲，嚇得劇組直呼「太逼真」。（華映提供）頌樂在《咒你》有多場血腥戲，嚇得劇組直呼「太逼真」。（華映提供）

頌樂笑說自己雖是「鬼故事控」，睡前常聽專講鬼故事的YouTube頻道《杜比恐怖電台》助眠，但得知拍攝地真的被警告「靈氣不穩」仍讓她背脊發涼，「工作人員怕我害怕，都拍完才告訴我。」片中她有多場血腥戲，包括徒手擠出脖子異物、血流如注的畫面，嚇得劇組直呼「太逼真」。

「MAMAMOO」隊長頌樂在《咒你》演搬進鄉村小鎮、夢想成為作家的女子，卻意外捲入神木詛咒。（華映提供）「MAMAMOO」隊長頌樂在《咒你》演搬進鄉村小鎮、夢想成為作家的女子，卻意外捲入神木詛咒。（華映提供）

戲外靈異傳聞不斷，副導在拍攝文彩元戲份時，曾在封閉公寓內看見「不存在的工作人員」探頭現身，回放畫面卻什麼也沒拍到。頌樂也分享過去宿舍怪談——曾見隊友華莎「出現在門口盯著她」，隔天才發現對方早已不在宿舍，回想仍心驚。

近期頻繁造訪台灣的頌樂，曾獨自來台Long Stay學中文、體驗釣蝦與冬瓜茶文化，自稱「半個台灣人」。電影《咒你》即將於10月31日上映，台灣粉絲已號召包場支持，片商也預告將推出特典活動與驚喜好禮，邀影迷一同進戲院見證這場「鬼魂交易」的恐懼極限。

