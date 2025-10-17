差點一顆鳳梨丟過去！薛仕凌自爆「綁」劉若英壓力大到有PTSD

〔記者許世穎／台北報導〕金鐘戲王薛仕凌在《我們意外的勇氣》飾演一個初出茅廬的廣告導演，為了討好業主焦頭爛額，同時也要照顧懷孕的女友劉若英。一場劉若英在病床上安胎，必須丟水果叫醒熟睡的他。劉若英笑說因自己替薛仕凌求情，才把劇本裡的「鳳梨」改成「蘋果」，讓薛仕凌心有餘悸：「好恐怖，不知道什麼時候會有東西丟過來！」

薛仕凌在《我們意外的勇氣》為工作焦頭爛額，同時忙著照顧懷孕女友。（壹壹喜喜提供）

揣摩導演角色對薛仕凌完全不陌生，因為他先前才剛在台劇《影后》中飾演一心一意想要打造一齣得獎作品的導演。但現實中他說自己暫時沒打算跨足幕後，「每個人都有適合的位置，我目前專心在表演上比較自在。」

談到接演動機，薛仕凌透露導演游紹翔的故事非常真誠，「導演是一個有強烈風格的人，但他不希望我模仿他的樣子，而是讓角色活成一個新的個體，希望觀眾能看到更深層的情感。」

薛仕凌直說接演《我們意外的勇氣》是因為故事非常真誠。（壹壹喜喜提供）

有趣的是，片中薛仕凌和劉若英綁著粉紅緞帶的海報被形容超浪漫，但他笑說當下壓力很大，「那條緞帶一拉就可能出事，我超怕奶茶姐不舒服。」他自嘲拍完之後「都有PTSD」（創傷後壓力症候群）。《我們意外的勇氣》將於10月23日在台上映。

