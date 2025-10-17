自由電子報
娛樂 音樂

茂林女兒「梁文音」領軍 Teldreka音樂節10／25、26登場

〔記者王榮祥／高雄報導〕茂林女兒「梁文音」領軍，2025 Teldreka 132線觀光音樂節將於10月25、26日，在茂林區情人谷溫泉園區盛大登場；高雄市長陳其邁今為活動代言，形容高雄市演唱會之都、茂林是演唱會之鄉。

2025 Teldreka 132線觀光音樂節將於10月25、26日，在茂林區情人谷溫泉園區盛大登場。（高市府提供）2025 Teldreka 132線觀光音樂節將於10月25、26日，在茂林區情人谷溫泉園區盛大登場。（高市府提供）

茂林區公所表示，音樂節自去年疫後重啟，鼓勵部落青年發揮創意與音樂創作能量，讓文化持續傳承；今年以「文化交流」為主題，融合音樂、文化、體驗、美食、展覽與生態元素，打造多層次品牌形象。

節目卡司陣容堅強，包括金曲獎得主ABAO阿爆、葛西瓦、茂林女兒梁文音與新銳創作團體黑旋風等演出；活動以「外太空、科技、未來感」為視覺訴求，象徵衝破想像界限，帶領觀眾進入星際音浪與文化能量交織的全新宇宙。

活動期間也規劃有音樂市集、文化策展、親子互動遊憩區及「茂林部落漫遊小旅行」等豐富內容；凡於音樂節期間在友好商店及市集消費，還可參加集點換贈小禮物活動。



陳其邁表示，高雄是「演唱會之都」，而「演唱會之鄉」就在茂林，聆聽原住民朋友天生動人的歌喉是一種享受，而茂林擁有好山好水與優美風光，除了參加觀光音樂節活動外，還可泡湯、遊覽濁口溪沿線的多納、情人谷等景點，誠摯邀請各界朋友來趟結合文化、音樂與觀光的茂林小旅行，感受好山好水與熱情。

為支持茂林音樂節永續發展，陳其邁宣布明年活動加碼補助經費200萬元，期許茂林音樂節一年比一年精采，現場族人隨即報以熱烈掌聲。

