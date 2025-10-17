自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧法會近6小時！孫德榮狂被打槍嘆：吃力不討好

〔記者廖俐惠／新北報導〕孫德榮今天（17日）在板橋新月會館舉行「悼兒朦朧安靈收魂法會」，自12點20分開始，計畫在下午6點完成儀式，總長將近6個小時。孫德榮在儀式開始前受訪，強調出發點很簡單，就是希望送于朦朧前往西方極樂世界，呼籲許多海外媒體不要再造謠或加油添醋。

孫德榮單純希望送于朦朧一程。（翻攝自YouTube）孫德榮單純希望送于朦朧一程。（翻攝自YouTube）

孫德榮表示：「我是站在一個父親跟長輩的立場，希望送兒子朦朧，最後一程是歡愉的、是舒服的，讓他無罣礙的到西方極樂世界，快快樂樂的自自由由的去唱歌跳舞過他的生活，等待下一次的輪迴。」他坦言心中感到孤單且孤立無援，且做這件事情很吃力不討好，卻看到許多海外媒體幫他下了莫須有的註解，讓他感到很難過，「我只是想要簡單的送孩子。」

孫德榮主辦于朦朧法會，認為不做會對不起自己。（翻攝自YouTube）孫德榮主辦于朦朧法會，認為不做會對不起自己。（翻攝自YouTube）

「因為他一句爸爸，我好像沒辦法不做，不做好像很對不起自己。」孫德榮透露，本來也希望找大一點的場地，讓更多粉絲參加，「但大家聽到要做法會、要幹嘛都婉拒我，我也沒辦法，為什麼？因為每個人都有每個人的顧忌，每個人都有每個人的立場，我能做多少是多少。」法會長達5小時40分，孫德榮表示，自己能力有限、身體也不好，只希望趕快送于朦朧愉快升天，今天做完法會之後，就不會再對于朦朧一事發表意見。

