娛樂 最新消息

被許志豪問「現在晚年邀上新節目」 康康妙回一句話全場笑歪

《綜藝一級棒》秀蘭瑪雅登節目。（中視提供）《綜藝一級棒》秀蘭瑪雅登節目。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中視黃金綜藝《綜藝一級棒》今晚邀來金曲歌后秀蘭瑪雅，出場時帶來經典老歌〈桃花鄉〉台語版，這是她首次詮釋這首作品。康康提及自己第一次聽〈桃花鄉〉是廖峻與澎澎演唱的國語版，「其實是先有國語版，後來才改成台語版。」而秀蘭瑪雅在演唱中加入R&B的轉音詮釋，讓這首老歌唱出全新風味，被讚「唱出桃花鄉的新生命」。

《綜藝一級棒》（左）杜忻恬、李子森默契絕佳。（中視提供）《綜藝一級棒》（左）杜忻恬、李子森默契絕佳。（中視提供）

節目中許志豪也藉機宣傳與杜忻恬、李子森一同主持的新節目《唱歌給你聽》，正當康康、陳隨意、陳孟賢恭喜聲此起彼落時，許志豪打趣地說：「李子森削海了！」引發現場一陣驚呼，李子森急忙澄清「沒有啦」。許志豪再度向康康遞出節目邀請，還笑說：「早年沒機會遇到康哥，現在『晚年』要邀請一下。」康康也以諧音梗幽默回應：「那我的『輓聯』要好好寫。」全場笑成一團。

《綜藝一級棒》陳隨意演唱帶阿哥哥味曲風的歌曲。（中視提供）《綜藝一級棒》陳隨意演唱帶阿哥哥味曲風的歌曲。（中視提供）

《綜藝一級棒》康康回憶年輕時在舞廳時的風光。（中視提供）《綜藝一級棒》康康回憶年輕時在舞廳時的風光。（中視提供）

每一集節目中，藝人都很樂於挑戰不同歌路，像是陳隨意演唱〈碼頭惜別〉，曲風帶點阿哥哥味，讓康康聽了特別喜歡：「聽到這種歌就會想搖擺起來。」這也讓他回憶起過往在舞廳的時光，形容這類歌曲氣氛熱鬧又帶勁：「像〈墓仔埔也敢去〉、〈一見鍾情〉這種曲風，一唱下去就會有情侶下來跳舞，第二組、第三組、第四組接連登場，你唱一半還得趕快轉頭跟樂隊老師說要接哪首歌，整個過程好玩又緊張！」對康康來說那時的演出都是在練功夫：「這就是我的過去啦，現在比較少在外面走跳了。」

《綜藝一級棒》吳美琳（左）、陳孟賢是歡喜冤家CP。（中視提供）《綜藝一級棒》吳美琳（左）、陳孟賢是歡喜冤家CP。（中視提供）

這集還有由「五告煩」郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳、吳建豪、沈建豪合唱經典名曲〈明天會更好〉，瞬間讓攝影棚充滿感性氛圍，許志豪更聽得眼眶泛紅，「聽到這首歌差不多是在小學，那時候電視頻道沒現在這麼多，收視很集中，每次看到那麼多大牌藝人集合一起唱，都覺得很感人。」康康也補充：「現在還有很多人翻唱這首歌，還會拿出來比較。」許志豪則認為「五告煩」的詮釋很出色：「你們五位根本唱出當年那五十位歌手的氣氛。」

《綜藝一級棒》（左）翁鈺鈞、許志豪 CP互動恩愛甜蜜。（中視提供）《綜藝一級棒》（左）翁鈺鈞、許志豪 CP互動恩愛甜蜜。（中視提供）

而CP對唱也成為本集亮點，許志豪與翁鈺鈞帶來〈雪中花〉，互動恩愛甜蜜；許志豪還即興替翁鈺鈞戴上戒指，畫面浪漫，康康見狀笑言：「像之前漢典跟Lulu宣布結婚，憲哥還說要包兩百萬紅包」許志豪也趁勢追問：「那身為大哥，你要包多少？」康康則笑著閃避：「我孩子都還那麼小，哪有多餘的錢啦！」

